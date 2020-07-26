李眉蓁造勢空拍圖曝光！四叉貓一看「應該是穩惹」　網炸了：穩有2種…

記者黃可昀／綜合報導

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁25日成立競選總部，現場擺的5000張椅子幾乎被支持者坐滿，現場說法是一度破1.3萬人。始終很關注政治的PTT八卦版版主「四叉貓」也相當關心昨晚狀況，透過直播的空拍圖發現，人潮確實比想像中多很多，「我看應該是穩惹」。

四叉貓以往常參與選舉活動，這次也不例外，透過線上直播的方式關注李眉蓁動向，他25日晚間在臉書貼出空拍圖，雖然燈光昏暗，但還是可以看出現場聚集不少支持者，5000張椅子幾乎都被坐滿，很多人是擠在旁邊空隙，整晚站著也要相挺李眉蓁。四叉貓看到這一幕也相當震驚，趕快截圖PO文，「今天高雄市長補選候選人李眉蓁競選總部開幕大會，我看應該是穩惹…」。

▲李眉蓁競總成立大會空拍照。（圖／李眉蓁團隊提供）



其他網友回應，「穩有兩種，穩贏跟穩輸」、「J系（這是）來支持還是⋯」、「目測有2300萬人」、「我大概看了一下 ， 現場支持的民眾跟韓先生的支持者年齡層差不多啊！」這篇貼文還吸引民進黨立委賴品妤朝聖，在底下留言「現場已經超過五十萬人啦～～～（嘶吼）」。

李眉蓁昨晚出席競總成立大會，再度在鏡頭前灑淚，也針對論文抄襲事件認錯並反省，勇於承認自己12年前犯下的錯誤，「我只是想到我是一個媽媽，我不要我的小孩以後做錯事情用硬凹的，我希望我的小孩以後可以知錯能改，所以我必須以身作則。」國民黨前主席朱立倫也特地南下站台，承認李眉蓁論文用抄的確實不對，犯錯就是要承認，「道歉是應該的」，但也希望高雄市民再給李眉蓁一個機會。