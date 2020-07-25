徵人剝蚵「試用期30元」符合勞基法嗎？　內行人揭：婆媽爽賺

▲剝蚵在沿海小鎮對於婆婆媽媽來說，其實是一個還不錯的工作。（圖／取自彰化縣政府）



記者林彥臣／綜合報導

台灣許多沿海鄉鎮都是養蚵的大本營，也因此衍生了許多工作機會。有網友在地方社團「我愛鹿港小鎮」上上傳了一張照片，有業者貼出紅紙徵人，上頭寫著「試用期30元」，好奇這個計薪標準，是否符合勞基法。

原PO拍攝的徵人紅紙上寫著，「徵有緣人，剝蚵人才，早班、中班、晚班和假日班，試用期30元」。原PO對此發問表示「30元是月薪？周薪？時薪？應該要秒薪才符合勞基法吧？」

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對此有網友回應表示，「開蚵是算碗的，開一碗30」、「應該是以一碗計價啦！若一碗30工資還不錯」、「30元，很好的價格了」、「東石那邊還有一斤20的」、「如果是剝一斤30元，工錢算不錯了。我是從10元開始剝的」、「現蚵仔一斤約160~180元，剝蚵工資一斤算30元，熟工拼一下一天賺一千元沒問題」、「這是開一斤的錢好嗎，都是讓那些大嬸們無聊可以邊開邊聊的工作，賺點花費的，每個地方都一樣，不用大驚小怪的」。

雖然網友的說法有30元是一碗、一盒、一袋等不同的單位，但大致上都是大約1台斤（600公克）左右的重量，加上來剝蚵的大多是婆婆媽媽，還能夠一邊剝蚵、一邊聊天，用能夠補貼家用，對於沿海小鎮來說，算是不錯的工作。

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