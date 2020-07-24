蘇丹發現亂葬崗　前「屠夫總統」處決至少28軍官

▲ 前蘇丹總統巴席爾坐在籠子裡等待審判。（圖／路透）

實習記者林宣佑／綜合外電報導

蘇丹檢察官辦公室23日發出聲明，發現一處1990年代的亂葬崗，很可能埋葬遭前總統巴席爾（Omar al-Bashir）處決的28位軍官遺體。上個月，蘇丹首都喀土穆也發現一處亂葬崗，懷疑為1998年試圖逃兵而被殺的學生遺體。

據路透社報導，在1989年巴席爾發動政變推翻當時政府後一年，這些試圖發動軍事叛變的軍官，失敗後被以極度殘酷的手段處死。數十年來，這個亂葬崗的神秘面紗一直沒有被揭開。

這份聲明表示，由23名專家組成的團隊，在連續三週的努力下，終於獲得一些成果。接下來將派更多法醫到現場，採取更多調查措施。同時，檢察官也向當時執行處決的人員的家屬保證，「未經公正審判，他們不會被任意定罪。」

歷經大規模的抗議後，前總統巴席爾在2019年4月下台並遭逮補，先是因貪污被定罪，另外接受就1989年的政變所進行的審判，很可能被判處死刑。國際刑事法院（ICC）還指控巴席爾涉嫌在西達弗省犯下戰爭罪和種族滅絕罪。蘇丹當局2月份表示，他們已準備好將這位前領導人移交給國際刑事法院。

▲ 蘇丹軍方血腥鎮壓抗議民眾 。（圖／路透）

巴席爾擔任總統長達30年，為了競選2020年連任，計畫修憲，這項舉動和通貨膨脹引起人民不滿，2018年12月爆發蘇丹民主運動。巴席爾被迫下台後，軍民組成「軍事過渡委員會」（TMC），但因談判不攏，導致軍方在去年6月3日清晨武裝清場，造成超過100人死亡、婦女被集體性侵，是一場血腥的大屠殺。

最後在去年7月，軍民達成協議，成立為期3年的過渡政府，而國家元首將由軍方、反對派輪流推派，希望在大選前能維持穩定。