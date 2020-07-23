　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

女子人間蒸發17天！網紅竟「現場直播」蹭熱度　保安居民怒了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

（圖／翻攝微博頭條新聞）

▲杭州女人間蒸發17天...網紅竟「衝現場直播」蹭熱度！保安居民怒了。（圖／翻攝微博頭條新聞）

圖、文／CTWANT

中國杭州一名52歲來女士4日晚上如往常一樣入睡，但清晨5點時，來女士的丈夫卻發現妻子不見，起初他不以為意，沒想到來女士就這樣消失得無影無蹤，且更離奇的是，家人查看小區的監視器也都沒發現來女士的身影，甚至將小區旁的景觀河抽乾，仍一無所獲，整起事件撲朔迷離，引起熱議。不過竟有網紅博主為了流量，跑到事發小區直播，影響了整個社區的管理，搞得社區居民人心惶惶。

根據陸媒報導，來女士的最後身影是在7月4日傍晚5點多，她和女兒一起出門買東西，沒想到12個小時後，來女士就消失了，家屬查看了小區中多個監視器，卻完全沒有發現她的蹤跡，家屬也懷疑來女士是否掉進了小區旁的景觀河中，在徵求同意後，抽乾了整條河，但仍一無所獲。

（圖／翻攝微博頭條新聞）

▲（圖／翻攝微博頭條新聞）

來女士人間蒸發至今已17天，引起熱議，小區也成了民眾關注的焦點，還有人專程跑來小區拍照，連網紅博主都為了流量和熱度前來直播，讓附近居民相當不滿，「很多人來的，對著大樓一陣猛拍，也搞不懂這有什麼好拍的，人家家裡出了事，他們一點也不懂尊重。」

許多人在小區內進進出出，讓小區業主及保全相當反感，一位保全表示，確實很多人來到小區，對小區的管理也造成了影響。這些蜂擁而至的網紅主播們，搞得小區裡居民人心惶惶，後續小區將考慮加強進出管理。

延伸閱讀
月經按時報到！女子僅「懷孕1小時」產男嬰　醫師揭神秘真相
為和男友移民澳洲展開新生活　藥劑師竟用「塑膠袋套頭勒死妻子」！
遭爆約炮人妻、拍A片！前妻加碼曝「睡了學童媽」　周士淵回應了

ET快訊
玉女歌手「每月50萬」賣身富豪金主淪小三　她爆名人淫亂秘辛
一張表曝李眉蓁論文37處抄襲法　抓包第一句就怪怪的
南鐵東移警民對峙！清晨強拆拒遷戶百人死守　90歲老母落淚
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

壯漢苦練「軟萌蘿莉音」：老公在嗎~　直播騙「抖內」半年爽賺210萬

女子人間蒸發17天！網紅竟「現場直播」蹭熱度　保安居民怒了

與柯文哲均提「一家親」　龔正：疫情不能阻礙兩岸同胞心連心

陸學者看柯「一家親」兩岸論述：順序有變，實質沒變

雙城論壇走過11年令人欣慰！　央視：力量雖薄弱但「代表正向道路」

西藏西部凌晨規模6.6地震　9年來108起有感地震

爸媽逼一天相親3次！32歲男崩潰離家出走　登機口找到人

中國應關哪一個美國領事館回擊？　微博網友「一面倒」選這裡

男大生性侵同學「免入獄還準時畢業」！網見「特殊身分」氣炸：20個學妹受害

驚悚！陸男吞生魚片　反被食肉寄生蟲吃掉一半肝臟

超強！神人60天徒手建地下豪宅　竹子躺椅＋露天泳池驚百萬網友

陳若儀曝認識林志穎「最正確版本」！　「會後悔嗎？」：碰到他是最幸福的事

《我的婆婆》小甜甜迷戀張書偉到嘴的吻飛了　劉品言嘲笑鍾欣凌「真的很胖」

小刺蝟生病！首次吃藥滿臉委屈 縮成球狂踢反抗主人仍耐心照料

婦產科醫師接急電狂奔醫院看診 半路體力不支...暖騎士速載他回院

李李仁拒聊「閨房趣事」　大讚老婆陶晶瑩：現在更放得開

戽斗遭霸凌、40歲恐吃流質食物　香蕉做正顎手術...媽：平安就好

「護照正名」立院表決通過　強化台灣TAIWAN國際辨識度

許光漢KTV路過隨口一唱《稻香》　歐陽娜娜給正評：唱得很好耶

千隻海豚「連線1km」絕美躍水 宜蘭祕境牛奶海域驚現壯觀奇景

壯漢苦練「軟萌蘿莉音」：老公在嗎~　直播騙「抖內」半年爽賺210萬

女子人間蒸發17天！網紅竟「現場直播」蹭熱度　保安居民怒了

與柯文哲均提「一家親」　龔正：疫情不能阻礙兩岸同胞心連心

陸學者看柯「一家親」兩岸論述：順序有變，實質沒變

雙城論壇走過11年令人欣慰！　央視：力量雖薄弱但「代表正向道路」

西藏西部凌晨規模6.6地震　9年來108起有感地震

爸媽逼一天相親3次！32歲男崩潰離家出走　登機口找到人

中國應關哪一個美國領事館回擊？　微博網友「一面倒」選這裡

男大生性侵同學「免入獄還準時畢業」！網見「特殊身分」氣炸：20個學妹受害

驚悚！陸男吞生魚片　反被食肉寄生蟲吃掉一半肝臟

希臘森林大火直逼「軍營火藥庫」　強風加速狂燃沿海村莊急撤

涉「低買高賣醫療顯示器」掏空公司700多萬元　「鈺緯科技」負責人獲200萬元交保

三倍券塑膠套可救猛禽！急募200片7小時達標「尾巴收到滿滿愛心」

壯漢苦練「軟萌蘿莉音」：老公在嗎~　直播騙「抖內」半年爽賺210萬

公寓惡火2童困4樓　掛牆左右搖晃後拋下！驚險30秒全都錄

38歲宋智孝美貌無敵！保養最怕麻煩，卸妝偏好「這一款」

清純女星喝茫狠踹工作人員！　「阮經天緋聞新歡」差16歲叔姪戀關係曝光

症狀像心肌梗塞！　6個問題檢視你是否情緒過勞

文家倩／二審法官告訴你　為何美國「陪審制」不能移植台灣？

東森電視老闆張高祥　味全三重廠土地變更後...130億變500億

路上巧遇「自家同款」黑白浪貓！ 越看越熟悉...媽傻眼：又偷跑出門

大陸熱門新聞

該關哪個美國領館　陸網友一面倒

後仰跳投不慎墜樓！校方回應學生狀況

男大生性侵同學免關　網見身分氣炸

32歲男被逼一天相親3次　嚇到離家出走

夫妻「賣掉全部身家」環球旅行！回來銀行入帳8億

學Kobe後仰跳投！男學生耍帥「翻牆墜樓」

驚悚！陸男吞生魚片　反被寄生蟲吃掉一半肝臟

23歲男大嘆長太帥　網看照片：挺一般

慎入！男生走廊後仰跳投…下秒翻出欄杆墜樓

同事掉進「麵筋原料罐」中！　6人絕望死亡

西藏西部凌晨規模6.6地震

陸外交部回應美國要求關閉駐德州領事館

女子人間蒸發17天　網紅現場直播蹭熱度

宵夜攤旁母子跳樓身亡！饕客嚇到尖叫

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

周士淵爆「和SWAG直播主拍多P無碼片」

5天找到400屍！「世界屋頂」新冠大爆發

北部知名女醫驚傳輕生 丈夫救不回

愛犬頭破流血　她見殘骸眼淚秒乾

眼見女友閃過9旬翁　19歲男下秒騎車撞上他

北部女名醫陳屍住家浴室！粉絲不捨留言

國三連撞女導遊亡！親友：被逼上死亡團

該關哪個美國領館　陸網友一面倒

藍又時掰了6年婚！休夫申請保護令

遭爆約炮人妻「睡學童媽」周士淵回應了

陳小春被狂罵半年不忍了！

老婆洗澡「大蛇帶小蛇」竄出排水孔

台中三屍凶宅住戶全跑！三溫暖9萬急售　房仲說話了

即／振興醫院深夜火警！緊急疏散65人

她沒接電話訂單取消不退費　熊貓外送員慘挨告

更多

最夯影音

更多
超強！神人60天徒手建地下豪宅　竹子躺椅＋露天泳池驚百萬網友

超強！神人60天徒手建地下豪宅　竹子躺椅＋露天泳池驚百萬網友
陳若儀曝認識林志穎「最正確版本」！　「會後悔嗎？」：碰到他是最幸福的事

陳若儀曝認識林志穎「最正確版本」！　「會後悔嗎？」：碰到他是最幸福的事

《我的婆婆》小甜甜迷戀張書偉到嘴的吻飛了　劉品言嘲笑鍾欣凌「真的很胖」

《我的婆婆》小甜甜迷戀張書偉到嘴的吻飛了　劉品言嘲笑鍾欣凌「真的很胖」

小刺蝟生病！首次吃藥滿臉委屈 縮成球狂踢反抗主人仍耐心照料

小刺蝟生病！首次吃藥滿臉委屈 縮成球狂踢反抗主人仍耐心照料

婦產科醫師接急電狂奔醫院看診 半路體力不支...暖騎士速載他回院

婦產科醫師接急電狂奔醫院看診 半路體力不支...暖騎士速載他回院

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面