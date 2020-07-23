女子人間蒸發17天！網紅竟「現場直播」蹭熱度　保安居民怒了

▲杭州女人間蒸發17天...網紅竟「衝現場直播」蹭熱度！保安居民怒了。（圖／翻攝微博頭條新聞）

圖、文／CTWANT

中國杭州一名52歲來女士4日晚上如往常一樣入睡，但清晨5點時，來女士的丈夫卻發現妻子不見，起初他不以為意，沒想到來女士就這樣消失得無影無蹤，且更離奇的是，家人查看小區的監視器也都沒發現來女士的身影，甚至將小區旁的景觀河抽乾，仍一無所獲，整起事件撲朔迷離，引起熱議。不過竟有網紅博主為了流量，跑到事發小區直播，影響了整個社區的管理，搞得社區居民人心惶惶。

根據陸媒報導，來女士的最後身影是在7月4日傍晚5點多，她和女兒一起出門買東西，沒想到12個小時後，來女士就消失了，家屬查看了小區中多個監視器，卻完全沒有發現她的蹤跡，家屬也懷疑來女士是否掉進了小區旁的景觀河中，在徵求同意後，抽乾了整條河，但仍一無所獲。

▲（圖／翻攝微博頭條新聞）

來女士人間蒸發至今已17天，引起熱議，小區也成了民眾關注的焦點，還有人專程跑來小區拍照，連網紅博主都為了流量和熱度前來直播，讓附近居民相當不滿，「很多人來的，對著大樓一陣猛拍，也搞不懂這有什麼好拍的，人家家裡出了事，他們一點也不懂尊重。」

許多人在小區內進進出出，讓小區業主及保全相當反感，一位保全表示，確實很多人來到小區，對小區的管理也造成了影響。這些蜂擁而至的網紅主播們，搞得小區裡居民人心惶惶，後續小區將考慮加強進出管理。

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