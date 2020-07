8/1開放外籍人士來台就醫！網怒「防疫漏洞」　小劉醫師：當我們吃飽太閒

記者陳致平/台北報導

中央流行疫情指揮中心22日公布,自8月1日開始將開放外籍人士有條件來台就醫,國際醫療病患可透過醫療機構檢具相關資料、文件提出申請。衛福部粉專也隨即公布此項訊息,然而底下的留言卻多是反彈的聲浪,其中不乏醫護人員的質疑,小劉醫師也在該篇貼文底下回覆,「標註防疫人員辛苦了,簡直是諷刺,台灣醫界真的很賤,衛福部當我們吃飽太閒」。

指揮中心認為,國內疫情穩定,且醫療量能尚有餘裕,為延續「Taiwan can help, and Taiwan is helping!」的精神,將自8月起重啟國際醫療,開放非本國籍人士有條件來台就醫。有來台就醫需求的外籍人士,可申請其配偶或3親等內親屬2人陪同,必要時得增加1位居住國的醫事人員或其他照護者隨行根據醫療計畫書評估時間,最長就是待3個月。指揮中心也強調,許可入境來台就醫及其陪同者,需於登機前出示 COVID-19核酸檢驗陰性報告,並於航程期間全程配戴口罩;入境後進行14天居家檢疫,於檢疫期滿時配合採檢措施。

許多民眾不認同這項措施,認為在國外疫情尚未穩定的情況下,開放外籍人士來台就醫會增加醫護人員的負擔,也會出現防疫漏洞,排擠台人就醫權利,徒增國人感染風險,憤慨地替醫護人員打抱不平,揚言要發動連署反制。

有網友表示,「 嘴上說感謝醫護,實際上作為卻像是把醫護當衛生紙」、「衛福部不要再鬧了!不是說醫療量能不夠嗎」、「台灣的醫療資源水準超高,但是資源規模跟人力…實在應付不了外國病患來台就醫啊…」、「台灣醫護不是人嗎?讓他們在最前線賣命,都還沒讓他們休息就要再賣他們一遍?還賣給非本國人民」、「官員可以去醫院現場看看有多忙嗎?」、「政策不曾討論、不見協調」。

此外,也有人質疑,衛福部先前應允要發放給給醫護人員的1-3月每日一萬元的防疫津貼,至今仍無下落,網友寫道,「全世界都在發該給的津貼給醫護人員,只有我們國家永遠是謝謝兩字就帶過」、「前線醫療人員的辛苦沒被看見,津貼也搖擺不定。台灣是健保政策,不是賤保好嗎」。

