8/1開放外籍人士來台就醫！網怒「防疫漏洞」　小劉醫師：當我們吃飽太閒

記者陳致平／台北報導

中央流行疫情指揮中心22日公布，自8月1日開始將開放外籍人士有條件來台就醫，國際醫療病患可透過醫療機構檢具相關資料、文件提出申請。衛福部粉專也隨即公布此項訊息，然而底下的留言卻多是反彈的聲浪，其中不乏醫護人員的質疑，小劉醫師也在該篇貼文底下回覆，「標註防疫人員辛苦了，簡直是諷刺，台灣醫界真的很賤，衛福部當我們吃飽太閒」。

指揮中心認為，國內疫情穩定，且醫療量能尚有餘裕，為延續「Taiwan can help, and Taiwan is helping!」的精神，將自8月起重啟國際醫療，開放非本國籍人士有條件來台就醫。有來台就醫需求的外籍人士，可申請其配偶或3親等內親屬2人陪同，必要時得增加1位居住國的醫事人員或其他照護者隨行根據醫療計畫書評估時間，最長就是待3個月。指揮中心也強調，許可入境來台就醫及其陪同者，需於登機前出示 COVID-19核酸檢驗陰性報告，並於航程期間全程配戴口罩；入境後進行14天居家檢疫，於檢疫期滿時配合採檢措施。

許多民眾不認同這項措施，認為在國外疫情尚未穩定的情況下，開放外籍人士來台就醫會增加醫護人員的負擔，也會出現防疫漏洞，排擠台人就醫權利，徒增國人感染風險，憤慨地替醫護人員打抱不平，揚言要發動連署反制。

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▼網友留言反對開放外籍人士來台就醫。（圖／翻攝自衛福部臉書）



有網友表示，「 嘴上說感謝醫護，實際上作為卻像是把醫護當衛生紙」、「衛福部不要再鬧了！不是說醫療量能不夠嗎」、「台灣的醫療資源水準超高，但是資源規模跟人力…實在應付不了外國病患來台就醫啊…」、「台灣醫護不是人嗎？讓他們在最前線賣命，都還沒讓他們休息就要再賣他們一遍？還賣給非本國人民」、「官員可以去醫院現場看看有多忙嗎？」、「政策不曾討論、不見協調」。

此外，也有人質疑，衛福部先前應允要發放給給醫護人員的1-3月每日一萬元的防疫津貼，至今仍無下落，網友寫道，「全世界都在發該給的津貼給醫護人員，只有我們國家永遠是謝謝兩字就帶過」、「前線醫療人員的辛苦沒被看見，津貼也搖擺不定。台灣是健保政策，不是賤保好嗎」。

▼外籍人士來台就醫申請流程圖。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）



