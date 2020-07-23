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瘋電影／假面病棟　精神病患器官被移植

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文／賴賴

▲▼假面病棟。（圖／YAHOO）

瘋言瘋語：

懸疑劇情，整部電影在單一場景發生，很不錯的調度掌握，節奏流暢，能夠將場景濃縮在一個環境中完成，不僅省時而且省下龐大的移動費用，這是製片最夢想的劇本，但如何使得單調的畫面能夠抓住觀眾，就是編劇和導演的功力了，難得近年日漸蕭條的日本電影，有這股清流竄出，很有前途也值得台灣編劇做功課。

懸疑片就是在一個似是枯燥日常生活中，發生意想不到的劇變，以精神病院出發來引起社會關注，是個不錯的安排，但是為什麼緊急車禍會送精神病院治療，這是這部電影中最大的bug，通常精神病院並不會有急診室和複雜的外科手術病房，也許日本比較不同。

思覺失調患者除了嚴重有傷害傾向，可以在醫院治療以外，輕微者大多由監護人自我照顧，而這謝長期苦於照顧的中下階層就只能自求多福，以這個概念發展出這個故事是很值得關注的議題，不過劇本可惜沒能秉持原來的思路，整體感仍然是不錯看的。

片　　名：假面病棟
英文片名：Masked Ward
類　　型：劇情、犯罪
上映日期：2020-07-10
片　　長：01時55分
導　　演：木村尚(Hisashi Kimura)
演　　員：坂口健太郎(Kentaro Sakaguchi) 、 永野芽郁(Mei Nagano)
國　　家：日本
語　　言：日語
發行公司：CatchPlay


劇情大綱

故事以圍著鐵柵欄、神祕的前精神病院為舞台，有天一位戴面具的不速之客闖入並佔領醫院，要求臨時值班的速水醫生（坂口健太郎 飾）搶救被自己襲擊的女大學生川崎瞳（永野芽郁 飾）。速水試著拯救瞳並逃離醫院，卻意外捲入驚悚詭譎的暗黑秘密......。

▲▼假面病棟。（圖／YAHOO）

▲突然送來腹部刀傷的女孩，只好在精神科醫院做外科治療。

▲▼假面病棟。（圖／YAHOO）

▲擄人威脅要證物，到底證物是什麼？

▲▼假面病棟。（圖／YAHOO）

▲好好的醫生竟然為了錢出賣良知。

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