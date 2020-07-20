瘋電影／魔鬼剋星(1984) 　保守妹被附身後變浪女

文／賴賴

瘋言瘋語：

典型的爆米花商業娛樂片，雖然名義是抓鬼，可是電影中的鬼也都太可愛了吧，就連最可怕的白色恐怖鬼畫面也不到兩秒，而最後的棉花糖鬼就更可愛了，感覺被他噴到也會很開心，這樣的設計符合暑假的感受，不僅在酷熱炎夏有消暑作用，更是小學生可以接受的恐怖片。

音樂和特效在當年都獲得奧斯卡入圍的肯定，也在當年創下接近三億美金的票房，相當驚人且受歡迎，以現代有強大的電腦科技去看過去，顯然無法感受這樣的特效是如何神奇，但就可愛的鬼魅魍魎製造社會混亂，完全美式的娛樂效果，就算現在看仍挺有趣的。

片 名：魔鬼剋星(1984)

英文片名：Ghostbusters

類 型：動作、科幻、喜劇

上映日期：2020-07-10

片 長：01時45分

導 演：艾芬萊特曼(Ivan Reitman)

演 員：比爾默瑞(Bill Murray) 、 雪歌妮薇佛(Sigourney Weaver) 、 哈洛雷米(Harold Ramis) 、 威廉亞瑟頓(William Atherton)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：索尼影業



劇情大綱



劇情描述彼得（比爾莫瑞 飾）、雷伊、埃貢是研究超能現象的大學教授，因紐約市出現許多靈異現象，三人決定招募新成員成立用科技抓鬼服務的公司「魔鬼剋星」。



女提琴手丹娜（雪歌妮薇佛 飾）發現家裡冰箱出現靈異事件後，也決定請來「魔鬼剋星」幫忙解決。因為政府單位干涉「魔鬼剋星」的抓鬼行動，意外導致鬼魂佔據紐約街區，而丹娜所住的大樓也因匯集大量陰氣導致古蘇美人的邪神復活，讓丹娜與鄰居慘被邪神左右護法附身。眼看紐約市淪陷於鬼怪手中，這四位「魔鬼剋星」該如何收服邪神、解救丹娜和無辜市民？

▲肉眼辨可見的圖書館老女魂。

▲化為厲鬼經科學儀器可以活捉。

▲但真的被魔附身就不簡單了。

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