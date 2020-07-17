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瘋電影／翻供　葬禮上集體中毒的殺意

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文／賴賴

▲▼ 翻供。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

厲害的劇本，果然好看，難怪可以不需要靠大牌拉票房，就這樣樸實的演技，反而真切切題，沒有一點硬凹，結局反轉強大，親情與真理的對抗，弱勢與強權的纏鬥，小市民只要好好讀書，當了律師就可以反轉局勢，超棒的劇本，好看。

沒有一絲絲綴戲，每個橋段都是癥結，自閉症的弟弟，失智的母親，公權力全被市長霸佔，毫無勝算的小老百姓，如何扳倒大鯊魚，這是這個社會目前最喜歡的劇情，雖然童話但卻勵志，首爾大學的法律系，果然強大的才女。

非常好看，因為沒有抱著特別期待，反而驚喜。


片　　名：翻供
英文片名：Innocence
類　　型：懸疑/驚悚
口碑場日期：07-17 ~07-19
上映日期：2020-07-22
片　　長：110分鐘
導　　演：朴尚賢
演　　員：申惠善 、 裴宗玉
國　　家：日本
語　　言：日語
發行公司：索尼影業


劇情大綱

劇情描述律師貞仁（申惠善 飾）得知罹患失智症的母親花子（裴宗玉 飾）涉嫌下毒殺人，因故與家人失聯多年的她懷疑事有蹊翹決定親自出手調查。追查案情的過程中，貞仁遭遇各方層層阻撓，到底她該自保並為母親翻供，揭開這樁謀殺案背後隱藏多年、不可告人的醜陋真相？

▲▼ 翻供。（圖／yahoo）

▲自閉弟弟和失智媽媽為什麼要殺死市長和好友們？

▲▼ 翻供。（圖／yahoo）

▲離家多年的女兒，為救母親再度回鄉。

▲▼ 翻供。（圖／yahoo）

▲滿臉橫肉的市長，操作了所有公權利器。

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