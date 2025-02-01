瘋電影／紅色一號　聖誕老公公也是有弟弟的

文／賴賴

瘋言瘋語

聖誕節不免俗就還是要看聖誕電影，這是一部典型的娛樂電影，節奏明快，有許多創意巧思，符合兒童學生闔家觀賞的娛樂片，聖誕老公公不見了，劇本橋段設計沒有太大驚喜，但符合觀眾期待的Happy Ending。

大概是因為絕對不可能聖誕老公公會怎樣，所以在過程中就是看劇情安排，特別喜歡聖誕老公公有個弟弟的設計，這符合家人就是要和睦相處的內涵，這項安排很有心，也具有教育內涵，整體感是不錯看的。



片 名：紅色一號

英文名稱：Red One

上映日期：2024/11/07

類 型：劇情

片 長：123分鐘

國 家：美國

語 言：英語

導 演：傑克卡斯丹

演 員：巨石強森.克里斯伊凡.劉玉玲

發行公司：華納兄弟

劇情大綱

劇情描述，在代號為「紅色一號」的聖誕老人被綁架後，北極特區維安特勤主管（巨石強森 飾演）不得不與全球頂尖賞金獵人（克里斯伊凡 飾演）聯手，踏上一場足跡遍布全球，又動作戲滿滿的營救任務，好挽救聖誕佳節。

▲聖誕老公公的工作團隊，不再是童話故事，是真真實實的工作。

▲聖誕老公公也是有保鑣的。

▲沒想到克里斯伊凡，可以是個小混混。

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