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停車場「行刑式槍殺2人」疊屍後座！天道盟「福哥」逛色情網站洩蹤　庭上三度逃死刑

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▲▼西門町雙屍命案兇手陳福祥，更一審再遭判死刑。（圖／記者吳銘峯攝）

▲西門町雙屍命案兇手陳福祥三度被判死，被最高法院撤銷判決。（圖／記者吳銘峯攝）

記者柯振中、吳銘峯／台北報導

西門町峨嵋停車場2015年發生雙屍命案，天道盟不倒會成員陳福祥行刑式槍殺2名販毒期團小弟，再堆疊在汽車後座。檢警調查後逮回陳福祥，原先陳福祥一、二審與更一審三度被判死，但經過上訴，最高法院22日再度撤銷判決，發回高院二審。

回顧事件，台中市一組販毒集團的成員蔡宗育、蔡鎧陽需要貨源，透過台中海線大哥的關係找上陳福祥，當時陳福祥自稱「手上有10公斤K他命」，雙方經過協商，以440萬元敲定成交價格。

準備交易當天，陳福祥要求2人將車輛開到西門峨嵋停車場6樓，等到車輛停妥後，陳福祥以口渴為由，要求蔡鎧陽去買飲料，等到對方離開，他立刻掏槍壓制蔡宗育，發現車上沒有現金，要求蔡宗育告訴同夥「貨已取到」，接著連開4槍，殺害了對方。

▼陳福祥住處落網。（資料照／ETtoday記者攝）

▲西門町峨嵋停車場雙屍命案，兇嫌陳福祥。（資料照／ETtoday記者攝）

等到蔡鎧陽買完飲料，回到停車場，陳福祥再次舉槍，將蔡鎧陽殺害，接著把2人的屍體堆疊在車子後座，搭電梯離開現場，還在電梯內清槍，完全不顧其他乘客。

殺害2人後，陳福祥前往會見介紹的「海線大哥」，向對方收取了440萬現金，接著展開逃亡。案件震驚社會，警方發布通緝令，同時對陳福祥展開調查。

警方發現，陳福祥平時喜歡瀏覽色情網站，因此展開電信監控，在多日跟監後，趁著陳福祥熟睡，闖入陳平時居住的桃園市「21世紀公寓大廈」逮人，成功將人帶回。

▼陳福祥殺害2人，將屍體堆疊在車輛後座。（資料照／ETtoday記者攝）

▲西門町峨嵋停車場雙屍命案，兇嫌陳福祥。（資料照／ETtoday記者攝）

陳福祥逃亡期間，曾使用智慧型手機、筆記型電腦，洩露了行蹤，而綽號「鯊魚」的小弟林俊更是在臉書上公開PO文，向「福哥」陳福祥交辦事情，還被陳罵了一頓。

陳福祥先前開庭時，受害者蔡鎧陽的母親痛罵，陳福祥目的很清楚，就是要殺人奪財，開庭卻不斷亂講話，根本無可教化，希望法院能判2個死刑。

不過，依據法院判決，一、二審以及更一審都認定，陳福祥手段兇殘，犯下2項殺人罪，都依法判處死刑，但最高法院22日審理後，再度以「陳福祥持有行兇槍彈之目的究竟為何」、「原審並未將陳福祥殺人的動機釐清」等理由，撤回死刑判決，再度發回高等法院更二審。

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陳福祥西門町峨嵋停車場槍殺黑吃黑

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