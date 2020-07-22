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科技大廠經理「周旋6女」　3大洲留愛的足跡！5字說明劈腿時間管理

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圖、文／鏡週刊

一名任職聯發科15年、負責5G晶片業務的忻姓技術經理，遭前女友踢爆原來是劈腿多女的渣男。投訴人A女指控，忻男透過交友軟體與她認識後，就不斷獻殷勤、製造驚喜，更對她說要結婚，編織屬於未來的美夢。沒想到竟發現他已婚，與多人關係不單純，決心站出來踢爆他的謊言。

忻男（左）另名女友B女（右）發現遭劈腿後，曾打電話與A女對質。（讀者提供）

▲忻男（左）另名女友B女（右）發現遭劈腿後，曾打電話與A女對質。（圖／鏡週刊提供，下同） 

不只如此，2女還發現更多不堪的真相。原來忻男透過交友軟體，還私下與另外3名女子交往，如果加上老婆，等於周旋在6名女子之間。忻男把妹手法如出一轍，他會先與女生聊天，然後開設不同的LINE帳號進行追求，另外也用「老婆」稱呼每個女友，且全都論及婚嫁，甚至一起去看房。

忻男被女友們查出已結婚，與妻子育有一女。（翻攝自臉書）

2女指出，已婚的忻男工作繁忙，還能交這麼多女友，堪稱科技界的「時間管理大師」。多金的他不但輪流約不同的女友到日本、澳門、澳洲、埃及、法國旅遊，不甘真心交往卻淪為小三，A女痛批忻男是個舌粲蓮花的渣男，不僅欺騙很多女生的感情，更愧對老婆、女兒，因此她要站出來揭發他的真面目，以免更多無辜女子受害。

忻男身分證上的空白配偶欄有色差，被A、B女抓包修圖、偽單身。（讀者提供）

聯發科負責5G晶片設計的忻姓技術經理，遭控已婚卻偽裝單身，還劈腿至少5名女子，其中一名A女向本刊投訴，指忻男透過交友軟體追求她，2人甚至論及婚嫁，卻遇另名自稱忻男女友的B女找她對質，2女驚覺受騙後，共同抽絲剝繭，發現忻男早已結婚，卻用電腦修圖竄改身分證配偶欄，假裝單身，還另有3名女友。為避免其他女子受害，A女決定出面踢爆這個科技界的渣男。

聯發科忻姓經理（右）遭A女（左）指控偽單身、劈腿至少5名女子。（讀者提供）

▲聯發科忻姓經理（右）遭A女（左）指控偽單身、劈腿至少5名女子。（圖／鏡週刊提供，下同） 

投訴人指出，已婚的忻男工作繁忙，還能交這麼多女友，堪稱科技界的「時間管理大師」。多金的他不但輪流約不同的女友到日本、澳門、澳洲、埃及、法國旅遊，不甘真心交往卻淪為小三，A女痛批忻男是個舌粲蓮花的渣男，不僅欺騙很多女生的感情，更愧對老婆、女兒，因此她要站出來揭發他的真面目，以免更多無辜女子受害。

忻男在交友軟體中自稱認真體貼、 心中藏著小天使。（讀者提供）

本刊就遭人指控劈腿5女、竄改身分證配偶欄等情事，詢問聯發科忻姓經理，忻男聽到記者表明身分後，立刻稱「我不認識你」，隨即掛斷電話。本刊再將問題以簡訊傳至忻男手機，至截稿前尚未獲得他的回應；但隨後他竟找上A女，質問是否就是A女爆料，行徑相當詭異。


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