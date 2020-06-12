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新生兒「葉克膜續命」母淚放手！　台大醫收最悲傷彌月禮物：像極小孩笑臉

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▲▼ 最悲傷的彌月禮盒。（圖／翻攝自臉書／Jin-Chung Shih）

▲產婦親手準備的彌月禮盒。（圖／翻攝自臉書／Jin-Chung Shih）

記者蔡儀潔／綜合報導

每個孩子的到來都是上天的禮物，台大醫院婦產科名醫施景中近日就收到產婦親手準備的彌月禮盒，是很多可愛的巧虎巧克力，然而這背後卻是一段令人心碎的故事。

施景中11日在臉書分享這段故事，該位產婦轉診來時，因為寶寶情況必須密切追蹤，他們逐漸熟絡，變得無話不聊，「她和先生是我看過最開朗的夫妻之一。」

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然而寶寶的情況並不樂觀，到臨盆前胎兒全身水腫，儘管已經備好萬全的措施，但人算不如天算，在某一天半夜，產婦突然破水，而且產程進展急速，到醫院時，小孩腳已經從底下伸出來，出生後沒有了自發性呼吸，且因為全身水腫，小兒科無法插管，靠熟練的麻醉科幫忙，才順利建立氣管插管，2天後裝上了葉克膜。

寶寶開完刀後狀況一直不樂觀。施景中說，「我天天點開X光片查看，但都沒有改善跡象，心中一直非常焦急擔憂。」按照父母意願，兒科團隊一直積極搶救，但機會渺茫，而且葉克膜用久了，很多合併症會出現，「我心裡認為是該放手，不要讓小孩太辛苦了。」

在這種狀況下，產婦變得消瘦了很多，「我們不想讓她太辛苦，今天會移除維生設備，讓她離開我們。」說完開始哭泣。她之後送給施景中親手準備的彌月禮盒，是很多可愛的巧虎巧克力，「像極了她對她小孩本來期望看到的笑臉」。

▲嬰兒，新生兒，懷孕，小孩，寶寶，小寶貝，孩童，小生命，幼兒，baby。（圖／pixabay）

▲孩子的逝去對每位父母來說，都是難以言喻的心痛。（示意圖，非本文當事人／pixabay）

「她匆匆跟我道別，說要去多陪陪小孩」，施景中感嘆，他知道那意思，回想起幾年前接生的小孩，儘管出生前已經知道有多重異常，父母還是不想將他引產，出生後父母送到加護病房，陪伴他最後一刻，記得小孩離世時，護理師拍著小孩肩膀說「乖乖，已經不會痛了」，「我眼淚也忍不住滴下來。」

11日當天小孩走了，施景中久久不能平靜，那份巧克力禮盒「真是我收過最悲傷的彌月禮物。」

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