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「愛台灣博物館卡」加碼11處景點！全台39家、288場活動免費玩到飽

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▲▼「愛台灣博物館卡」加碼11間館所！全台39家、288場活動免費玩到飽。（圖／故宮提供）

▲故宮推出「愛臺灣博物館卡」加碼11間館所、288場體驗活動，包括野柳地質公園推出「奇石很有趣導覽活動」都可免費報名參加。（圖／故宮提供）

記者林育綾／綜合報導

故宮發行的「愛臺灣博物館卡」原先與全台28家博物館與園區合作，即日起又新增11間館所（園區），總共多達39家，而7月18日起更推出發卡以來首波「288場體驗活動」免費報名玩到飽，被封為「暑假神卡」。

故宮表示，「愛臺灣博物館卡」是一個集結全台熱門博物館的暢遊卡，憑卡於「核心館所」可無限次數免費入館，於「聯盟館所」可享購票優惠，並享有「特約廠商」的精選折扣。

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▲▼「愛台灣博物館卡」加碼11間館所！全台39家、288場活動免費玩到飽。（圖／故宮提供）

▲「愛臺灣博物館卡」合作館所已增至39家。（圖／故宮提供）

發行半年以來，除了原有的人氣博物館外，今（9）日起更大舉加入10家聯盟博物館，包含：台北當代藝術館、七股台灣鹽博物館，以及臺南市文化局轄下的8個超夯美拍熱點，包含山上花園水道博物館、左鎮化石園區、水交社文化園區、安平古堡、安平樹屋、赤崁樓、億載金城以及1661臺灣船園區；還有日前正式營運的「臺灣博物館─鐵道部園區」，共11監館所。只要憑博物館卡，購票都可以享有至少8折的優惠。

▲▼「愛台灣博物館卡」加碼11間館所！全台39家、288場活動免費玩到飽。（圖／故宮提供）

▲「愛臺灣博物館卡」加碼10個「聯盟博物館」。（圖／故宮提供）

另也加碼推出「週週來遊學」活動，自7月18日起至年底總共推出「288場體驗活動」，讓卡友免費報名參加或搶票。例如故宮南院的實境解謎活動、大型戶外音樂劇保留席、日星鑄字行的活版印刷體驗、春水堂人文茶館的珍珠奶茶手搖體驗、科工館的雷雕和3D創作、台灣氣球博物館的氣球DIY、和平島公園的小島製皂捏捏皂、野柳的奇石很有趣導覽⋯等，同時每週六、日還提供40張免費臺北市立動物園門票讓民眾搶訂。

▲▼「愛台灣博物館卡」加碼11間館所！全台39家、288場活動免費玩到飽。（圖／故宮提供）

▲「日星鑄字行」為愛臺灣博物館卡卡友推出「活版印刷體驗」。（圖／故宮提供）

▲▼「愛台灣博物館卡」加碼11間館所！全台39家、288場活動免費玩到飽。（圖／故宮提供）

▲「288場體驗活動」包括舊振南推出漢餅手作烘焙。（圖／故宮提供）

288場活動於即日起開始搶訂，每場名額有限，報完為止，故宮表示在不能出國的暑假，歡迎民眾利用這張橫跨藝術、親子、教育的「暑假神卡」滋養療癒心靈。

※「288場體驗」卡友免費活動詳情，可上愛臺灣博物館卡官網查詢。

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