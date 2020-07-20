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退休準備大幅提早到30世代！　「股債」打敗定存成養胖老本首選

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▲▼針對高齡者開辦的以房養老政策，9月底申貸額突破百億。（圖／路透社）

▲調查顯示，退休準備年齡大幅提早到30世代的37.87歲，顯現年輕世代面對未來的危機意識增加。（示意圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

台灣人壽與政大風保中心今（20）日發布「2020台灣高齡社會退休生態觀察指標」調查顯示，國人對政府退休金制度的信心分數僅50分，扭轉過去民眾退休依靠政府社會保險的印象，而是以實際行動靠自己儲蓄成為收入來源第一，退休準備年齡也從過去43.29歲，大幅提早到30世代的37.87歲，而民眾用來存退休金的工具也有所改變，股票及債券投資成為投資工具的首選。

退休信心指數包含政府退休金制度信心分數、長照保障信心分數以及健康保障信心分數，分別是50、55、60三個分數均落於不及格或剛好及格。調查發現，民眾對第一層政府退休金制度信心度再調降落入紅燈，較2019年橘燈更向下修正，其中40世代對未來退休金制度不信任度最高。

這次調查指出，個人退休金財源 「自己儲蓄所得」今年首度擠下「第一層社會保險」，依靠個人儲蓄所得竟已躍升至第一位，顯示「退休靠自己」的信念更加深化，且民眾每月願意為退休準備投入的每月平均金額為1萬5,086元，較去年8,685元增加6,401元，成長超過7成，代表對政府退休金制度缺乏信心，意識到要靠自己才能擁有理想的退休生活。

調查也發現退休準備有明顯年輕化趨勢，過去在2016年調查報告顯示，受訪者認為退休準備起始平均年齡為43.29歲，實際退休起點年齡始於58.17歲，但今年則下降到37.87歲，下修了5.42歲。換句話說，4年前民眾認為退休準備時間需要15年，今年則延長至21年，而在未退休的受訪者中，更有近4成的人認為應該在30至39歲開始規劃，代表有更多人已正視退休規劃的重要性、想提早開始。

政治大學金融系教授楊曉文舉例，若退休金目標為1,000萬元，以利率6%複利成長計算，30歲開始存的話，每年只要準備8萬元，但利率若降至2%，每年就需要19萬元才能達標。過去大多數人都以定存為主，事實上以台灣指數型基金ETF台灣50來看，過去30年成長快12倍，投資報酬率相對更大。

不過，台灣人壽商品精算處長賴玉菁指出，由於現在利率很低，投資市場動盪、難以預測，建議民眾可透過商業保險來規劃，達到「安穩傳」的人生目標，像是類全委保單、利變型保單等也可參與市場增值的成長。

至於想透過什麼工具進行退休規劃？今年股票與債券成為59.10%受訪者的優先選擇，其次為定期存款（57.30%）與保險（53.20%），2019年受訪者最多選擇的是定期存款，其次為股票與債券、保險，可看出民眾對退休規劃的心態與工具都比過去稍更積極。

針對民眾對退休規劃的工具轉變，楊曉文分析，年初時市場降息、銀行定存利率調降至1%以下、利息縮水；儲蓄險保單的利率調降、類定存商品減少；股市因疫情而大跌，但進行調查時，股市又持續回升，再再影響民眾退休準備工具選擇，不少人萌生透過股市等方式理財比在銀行存放好的心態，但不可諱言的是大多人的觀念與作為還是以「保本」為主。

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