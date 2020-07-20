連殺6童挖心燉湯補身　泰國食人魔「製成乾屍示眾60年」終將火化

▲泰國連環殺人魔細偉被關在玻璃櫃中「罰站」61年。（圖／翻攝自Facebook／Poetry of Bitch，下同）



實習記者陳妙津／綜合報導

泰國61年前曾出現驚世駭俗的「連環殺童食人魔」細偉（Si Quey），在4年犯下6起殺童案，最終被判處死刑，且遺體還被製成乾屍公開展示，以警惕後世，如今許多人聯合請願，表示考量時隔已久，且當時的審判有瑕疵，細偉很可能不是真正犯人，應給予應有的人權，因此將在23日為他舉行火化儀式。

據泰媒報導，細偉原名黃利輝，1921年出生於中國廣東，曾參與二次世界大戰，19歲隻身前往泰國生活，但處處碰壁受挫，還受人侮辱，逐漸心靈扭曲，最終在1954年到1958年間，犯下連續殺害6名孩童的惡行，還挖出被害孩童的心臟、肝臟燉湯「補身」，一時間讓當地風聲鶴唳。

細偉被逮捕後，於1959年被槍決，但遺體並未入土為安，而是被掏空內臟，注射福馬林再乾醃後製成乾屍，保存在曼谷詩利拉吉（Siriraj）醫院的法醫博物館中做為教材，且被關在玻璃櫃中「罰站」了整整60年，警惕後世千萬不要作惡，他戲劇性的一生曾在2004年改編為電影，惡名昭彰的程度連泰國人也會將細偉拿來嚇唬不聽話的孩子。

但近年來出現不少證據指出當初審判有許多瑕疵，細偉很可能並非連續殺人案真凶。儘管沒有正式法律程序可以為他除罪，但從人權角度考慮，曼谷詩利拉吉（Siriraj）醫院已經將「食人魔」的標籤從玻璃櫃上取下，雖然2019年時曾想將遺體歸還家屬，卻遲遲無人認領，最後院方與邦光中央監獄決定在13日簽署協議，預定在23日為細偉舉辦火化儀式，讓他時隔60年後能真正安息。