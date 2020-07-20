T點這樣用Part20／K’s 凱恩絲蠶絲卸妝棉開放兌換！

活動小組／綜合報導

成立於日本東京的《K’s凱恩絲》加入《ETtoday新聞雲》App好禮商城兌換啦！T點即將於8月31日到期，趕緊到好禮商城尋找喜歡的商品。以「蠶絲塑身衣」為主打的凱恩絲，秉持日式服務品質，致力於使用天然素材研發產品，打造出全世界第一件專利蠶絲的塑身內衣，更發展以蠶絲為原料的「蠶絲卸妝棉」，提供《ETtoday新聞雲》用戶們兌換，趕快打開《新聞雲App》集T點！

《K’s凱恩絲》以設計為核心，希望可以提供更廣大的蠶絲愛用者使用，「蠶絲卸妝棉」的每顆Macarons蠶絲卸妝棉表面都是100%蠶絲材質製作，以充滿18蠶絲蛋白胺基酸的呵護，輕鬆卸妝、洗臉一次完成，輕鬆卸粧，物理感清爽卸粧，快速深入毛孔清潔彩妝後的汙垢，迅速感到肌膚清爽透氣感。還可以可重複清洗使用，環保不浪費！即日(7/20)起，使用1000 T點兌換《K’s凱恩絲》「蠶絲卸妝棉」手刀換起來！

新聞雲App不只讓您即時掌握最新最快新聞、娛樂影音免費看到飽，會員專屬「T點數」8月31日到期前，讓你吃喝玩樂通通都能兌換，好禮拿不完！

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【K’s凱恩絲蠶絲卸妝棉兌換說明】

注意事項

1.限定用戶到店兌換，門市資訊請至K’s凱恩絲官網查詢。

2.序號兌換期限至2020/08/31 23:59止。

3.活動主辦方保有活動修改之權利，且不另行通知。

4.若用戶透過機器人方式進行集點，新聞雲有權停止該會員的集點及兌換贈品之權利。

【會員中心使用懶人包】

◎進入「會員中心」上方顯示「目前已累積點數」

◎點擊點數下方的「T點數」小字，進入查詢「獲得紀錄」、「兌換紀錄」、「兌換項目」。「獲取紀錄」下方註明每一點獲取日及到期日。

◎「每日任務」點選「全部」進入查詢任務完成進度。

◎「T點數換好禮」點選「更多好禮」進入「好禮商城」查詢所有可兌換商品清單，兌換商品每日不定時更新。

【賺T點攻略】

◎Step1：打開「App store」或「Google Play」更新「ETtoday新聞雲」App

◎Step2：進入「ETtoday新聞雲」，點擊下方列表最右邊icon進入「會員中心」

◎Step3：首次登入完成3項「新手任務」，「手機認證」可獲得10點、「完成個人資訊」可獲得10點、「完成得獎寄送資料」可獲得10點，快速賺T點！

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◎Step5：收集T點後，到「會員中心」進行「T點數換好禮」，選擇喜歡的商品，不用抽獎立即進行兌換！