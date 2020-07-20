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蟲蟲危機攻南韓！居民打開水龍頭發現「17隻小蟲」蠕動　嚇：不敢洗澡

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▲▼首爾居民表示，打開水龍頭可以發現不明幼蟲在水中蠕動。（圖／翻攝自Instagram@zu_keep）

▲首爾居民表示，打開水龍頭可以發現不明幼蟲在水中蠕動。（圖／翻攝自Instagram@zu_keep）

記者羅翊宬／綜合外電報導

近來南韓居民恐怕得身陷「蟲蟲危機」恐懼之中！日前仁川市西區、富平區等地陸續有居民在洗澡或洗碗時，發現自來水藏有蠕動中的幼蟲；最近除了首爾、京畿道、江原道，甚至遠在半島東南端的釜山也出現居民在自來水中發現幼蟲，多達11例。

仁川市西區早在去年5月便爆發「紅水事件」，然直到今年7月卻又在自來水中發現活體幼蟲，之後與首爾相鄰的富平區便有居民投訴。

根據《韓聯社》，首爾中區一處住商混用大樓的住戶也在浴室地板上發現幼蟲，馬上向相關單位投訴。首爾市上水道事業本部20日表示，目前仍難以確定幼蟲是否透過水管流入，僅能先檢測該大樓的用水，釐清水裡是否藏有包括幼蟲等浮游生物，結果預計20日下午4時（當地時間）出爐。

首爾市表示，在仁川自來水爆發蟲蟲危機後，便於16至17日針對6間淨水中心與101處排水設施進行水質檢測，卻並未發現幼蟲蹤跡；然而首爾中浪區某棟聯立住宅，有居民15日投訴蓮蓬頭過濾器內也發現幼蟲；首爾永登浦區也傳出有住戶在自來水發現幼蟲。

事態不斷擴散，緊接著京畿道始興市、華城市、坡州市、安養市也傳出相關災情。

安養市萬安區博達洞某公寓居民20日表示，「早上起來刷牙洗臉，打開水龍頭後發現，水裡居然有活著的蟲體不斷游動，趕緊向管理事務所申訴。其實大概10多天以前就發現了，只是那時候新聞還沒有報導出來，便沒放在心上。」

釜山上水道事業本部也於20日表示，從14日起至19日間，接獲11起居民投訴，其中幼蟲大部分是在公寓或其他住宅內的洗手台、水槽、浴室、蓮蓬頭濾水器、塑膠水桶內被發現；目前釜山鎮區、影島區各2起，中區、南區、水營區、東區、金井區皆各1起。

對此，南韓國務總理丁世均（정세균）急忙致電環境部長趙明來（조명래），要求檢查全國484所淨水場的水質，並調查相關原因。

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