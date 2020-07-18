2020北橫探險節走步道賞「瀑布」秘境　規劃10條路線安心遊

▲三民蝙蝠洞。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

疫情解封，因應暑期戶外活動正夯，桃園市政府觀旅局推出「2020北橫探險節」精彩活動，今年以「步道」和「瀑布」秘境做為主軸，精心規劃了10條路線，並將難易度區分為低、中、高三個等級，民眾可以依照自己的需求安排行程，按圖索驥前往體驗，除了提高旅遊樂趣外，更符合時下安心旅遊的選擇。



觀旅局指出，今年北橫探險節規劃了10條精彩的秘境路線，入門級行程可以來到「優霞雲瀑布」，享受清新的負離子及沁涼的溪水。「三民蝙蝠洞」則有可容納千人的巨大洞穴；「拉拉山巨木群」有24棵千年巨木，是北台灣氧氣最為充足的地方；「巴陵古道」為早期泰雅族人建立的部落通道；「高坡橋瀑布」是北橫瀑布群裡最容易親近的瀑布之一。

▲「2020北橫探險節」今年以「步道」和「瀑布」秘境做為主軸，精心規劃了10條路線。▼水濂洞瀑布。（圖／市府提供）

進階行程可以挑戰「小烏來瀑布底步道」，由寰宇平台下切宇內溪步行至小鳥來瀑布，由下而上仰看瀑布的全新視角，令人震憾！「東眼山自導式步道」全長約4公里，沿著連綿的階梯，就能征服1212公尺高的小百岳，還能遠眺大台北城市景觀。「角板山健行之旅」，從幽靜的角板山行館出發，前往大漢溪上的新溪口吊橋，欣賞寬闊的溪谷景觀。

「幽靈瀑布」及「嘎拉賀野溪溫泉」，是熱愛挑戰冒險及挑戰的你，絕對不能錯過！「嘎拉賀野溪溫泉」又名「新興溫泉」，是全台灣唯一的溫泉瀑布，沿著嘎拉賀溫泉古道一路前行，再拉繩過溪就可以到達這個遺世獨立的絕美野溪溫泉，可以同時享受沖瀑布及泡溫泉，是相當的難得體驗。

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