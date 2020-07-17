每天刷疫情新聞！她封城期間「憂鬱點火自焚」　送醫2天後亡

▲女子心情受到疫情影響，點火自焚。（示意圖／pixabay）

記者丁維瑀／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情改變人們的生活方式，英國49歲女子馬琳（Zsuzsanna Marlyin）在過去幾個月的封鎖期間逐漸感到焦慮，甚至認為疫情是當局為了掩蓋其他醜聞而設下的騙局。她4月點火自焚，最後傷重不治。

英媒報導，馬琳來自英格蘭林肯郡斯伯丁（Spalding），與老公特爾（Richard Tell）結婚24年，她於4月17日前往家中的花園點火。特爾隨後從窗戶看見，全身著火的妻子不斷奔跑，他追上後，一名路過的司機協助將她送醫。

根據《鏡報》，馬琳當時全身83%燒傷，雖然送往布魯姆菲爾德醫院（Broomfield Hospital）治療，仍於4月19日傷重不治。根據調查，她變得越來越擔憂疫情後，選擇點火自焚。

特爾告訴調查人員，妻子在封城期間比過往更頻繁閱讀新聞，她開始相信疫情是場騙局，其實當局是要掩蓋中國或俄羅斯的「入侵」。雖然他試圖安慰妻子，可是對方仍非常擔憂。

報導指，馬琳10年前曾接受憂鬱症相關的諮詢，但未曾想過輕生。據悉，她的婆婆於2月去世，她養的愛犬則在去年的聖誕節前死亡，都讓她感受到打擊。

驗屍官布雷南德（Tim Brennand）認為，馬琳的舉動是自焚，但不能確定她有意結束生命，「這確實是悲劇，有點超現實跟奇怪的案例。」

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