建管處爆收賄　柯文哲稱「都是低階的」：北市還是全台最清廉

記者楊亞璇／台北報導

台北市建管處曾姓、周姓公務員涉收賄，護航KTV業者取得菜梯使用許可證，或協助掩護電梯檢查不實事項。曾男遭聲押，周男10萬元交保。對此，台北市長柯文哲16日受訪談及此議題，他認為都是比較低階的（官員），「我是相當有自信，中高階（官員）一定沒問題」，他強調「台北市還是全台灣最清廉的地方」。

▲柯文哲出席回到1920臺北設市百年活動宣傳記者會。（圖／記者周宸亘攝）

柯文哲16日出席回到1920臺北設市百年活動宣傳記者會，被問及建管處官員收賄，1人聲押、1人交保，柯文哲表示，他已經指定副市長彭振聲當專案小組負責人，先調查清楚再講，到底有多少人涉案？涉什麼案？到底是被我們委託的公司，做為檢查公司有多少責任？一定會清查，等徹底查清楚再跟大家報告。

至於柯文哲第二任一年半以來，已經有三次處局處被搜索，外界質疑柯主張的清廉破功？柯文哲說，「不會啦」，8萬人的團體沒有辦法保證每個人都沒事，「還有一些比較小問題，都是那種比較低階的，我是相當有自信，中高階一定沒問題」，低階的還是要查為什麼。

未來還可以自豪沒重大貪污弊案嗎？柯文哲回應，「我覺得台北市少很多，因為公開透明是我們的作法，不能保證100%沒有，「但我覺得台北市還是全台灣最清廉的地方」。

議員游淑慧指出，政風處都會提出有疑慮的公務員，被問到這段時間有看到報告嗎？柯表示，「我是沒有看過，政風處沒有給我這種報告，我沒有看過。另外，對於若之後調查與錢櫃大火有關係，是否擔心家屬把矛頭指向北市人為疏失？柯文哲說，電梯該全部補檢還是補檢，該做還是會去做。