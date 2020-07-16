他花36元買「哈比人」二手書　轉賣大賺10000倍…超爽結局曝光

▲英國一名男子買到《哈比人》極度稀有的首刷版原文書，讓他人生大轉變。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

俗話說「書中自有黃金屋」，英國有名男子真的應證了！英國有一名男子在2012年時，以大約1英鎊（約新台幣36元）的價格，購買了經典奇幻文學《哈比人》的二手書與一本雜誌。沒想到，他所購買的，竟然是《哈比人》極度稀有的首刷版原文書。後來男子試著將書拿出來拍賣，結果以高達1萬6千英鎊（約新台幣60萬元）的價格賣出，讓他大賺萬倍。而這些賺來的錢，不但幫助這名男子，完成了舉辦攝影展的夢想，還因此順利買了一間房。

綜合外媒報導，男子安迪（AndyHewson）2012年時，某天趁著工作午休時間，閒逛到一家慈善書店，剛好看到一本自己曾經弄丟的《哈比人》小說，便連同另一本雜誌買下，共花了折合台幣約36元。買後一個月，安迪一位女同事看到《哈比人》這本書看起來很舊、頗具年代感，便勸安迪可以去查一下它的價值。

▲1937年《哈比人》首刷版本。（圖／達志影像／美聯社）

後來安迪上網一查發現，這本《哈比人》是1937年的首刷版本，當初只印刷了1500本。而最特別的是，初版《哈比人》在註解部分，曾不小心將《愛麗絲夢遊仙境》的作者名CharlesLutwidge Dodgson，印錯成Charles Lutwidge Dogeson。書商為了掩飾錯誤，當時以人工塗改方式處理，而安迪手上的這本《哈比人》，就有當時塗改的痕跡。

為了看看這本書的價值，安迪試著上網拍賣，當時他評估，認為賣到500英鎊（約新台幣1萬8千元）就已經不錯了。沒想到這本書最後的成交價，竟高達1萬6千英鎊。而安迪最後也拿著這筆錢，完成了他舉辦攝影展的夢想；他又把剩下的錢當頭期款，拿去買了一間房子，並完成一小筆匿名捐款，因為買書導致他的人生大轉變，也讓他直呼不可思議，感到很意外。

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