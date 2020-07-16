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快訊／高雄「包裹炸彈客」涉案男女「賠償1800萬」　二審獲改判

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▲▼高雄包裹炸彈客。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲去年震驚全國的包裹炸彈客，共謀的2人因與當事人和解獲高分院改判。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者洪正達／高雄報導

發生在2019年5月震驚全國的高雄「包裹炸彈」案，導致馮男被炸成重傷，涉案的戴男、鍾女被事後被地院各判刑9年6個月及8年刑期，2人不服上訴，高雄高分院審理後認為2人已向馮男和畢，並賠償1800萬元，因此改判戴男、鍾女7年6個月及5年刑期。

據了解，戴男（62歲）因不滿設計公司老闆馮男，從2013年到2016年間，陸陸續續欠下鍾姓女友（42歲）1200萬元，於是搭高鐵南下幫鍾女出氣，最後2人決定製作炸彈向馮男報復，於是2人分頭收集好玻璃瓶、鋁粉、碳粉、硝酸鉀等製作炸藥的材料後，在2019年5月14日到一間汽車旅館進行組裝，再由快遞公司將炸彈包裹送到馮男公司門口，並指名要馮男簽收，上面還註明「高爾夫球」，馮男拆開包裹後觸發微動開關當場引爆，造成全身60%二度灼傷，且左睪丸壞死，醫院當時曾一度發出病危通知，所幸最後仍撿回一命，不過至今仍需以輪椅代步並持續復健中。

▲▼鼓山炸彈客 。（資料照／記者洪正達攝）

▲當時包裹炸彈的強大威力將門窗震破。（資料照／記者洪正達攝）

高雄地院審理後，依殺人未遂、槍砲等罪嫌分處戴男及鍾女9年、8年刑期，但2人不服上訴，高雄高分院合議庭審理後，審酌2人以1800萬元向馮男和解，加上並無前科，以及告訴代理人的求情之下，改判戴男7年6個月、鍾女5年刑期。

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