女神卡卡「Rain On Me」遭禁播！電台曝光「超瞎原因」　竟扯到有先例

▲女神卡卡（Lady Gaga）拉斯維加斯開唱。（圖／CFP）

記者黃心瑀／綜合報導

女神卡卡（Lady Gaga）跟小天后亞莉安娜（Ariana Grande）合唱的「Rain On Me」一曲獲得許多人的喜愛，不過愛爾蘭電台FM104卻突然宣布，要禁止播放這首歌曲，而禁播的原因竟然是因為「天氣」！

綜合外媒報導，「Rain On Me」這首歌曲發行之後，獲得大眾喜愛，更有人稱為是今年夏天最熱門的單曲之一，但這麼受歡迎的歌曲卻在電台裡被禁播了！愛爾蘭電台FM104先前表示，自從這首歌發表之後，首都都柏林的雨就沒有停過，導致大家都無法在外頭烤肉，所以現在要將這首歌禁播，看看天氣會不會因此轉好。

電台主持人Jim-Jim和Nobby在宣布這項重大消息之後表示，短短的幾天之內，從適合烤肉的天氣轉變成需要天天撐傘，大家錯過了烤肉的時光跟喪失了一些曬乾的機會，所以決定將「Rain On Me」這首歌抽出歌曲播放列表中幾天，希望天氣會因此從雨天變晴天；最後他們還告知，如果在10日到13日期間聽到這首歌，務必要通知電台處理。

報導中指出，這個聽起來很荒謬的決定，其實是源自於先前的一次經驗，蕾哈娜（Rihanna）2007年發行「Umbrella」一曲之後，都柏林度過了有史以來記憶中天氣最惡劣的夏天。如果在禁止播放「Rain On Me」之後，天氣有所好轉，那大眾就能夠再度於電台聽到這首熱門歌曲了。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。