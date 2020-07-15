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內湖大直地主「正宮史上最強」　正面照曝光！10年分產百億完封小三

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圖、文／鏡週刊

百億張姓大亨與妻結婚後，白手起家致富，但2010年張妻發現丈夫外遇產女，她沒有吵也沒有鬧離婚，而是「超前部署」歷經10年，公司負責人、公司股票、存款及土地、房子等百億家產全都過戶到張妻及1對兒女名下，張妻成功完封可能來分產的小三，堪稱史上最強的大老婆。

張姓大亨的王姓妻子（圖）負責管理百億家產，還拉拔1對子女長大，如今與夫形同陌路。（翻攝網路）

▲▼張姓大亨的王姓妻子負責管理百億家產，還拉拔1對子女長大，如今與夫形同陌路。（圖／鏡週刊提供，下同）

張姓大亨婚外情曝光後，百億資產全被妻子與兒女拿走，提8件官司告妻兒。

本刊調查，張姓地主早年靠製造大型賭博電玩機台起家，發跡時間比知名「電玩大亨」周人蔘還早，他靠著偏門投資致富後，轉而成立吉鴻電子與另2家公司，專營電子遊戲機台及兌幣（鈔）機，並擁有國內外十多項專利，讓他迅速累積近百億元身家。

知情人士透露，張姓大亨與妻子創業後，由張一手包攬研發及行銷，他長年在各國拓展公司業務，妻子則負責管理財務，張男也將印鑑交給妻子。夫妻間男主外、女主內原本合作無間，在台、美、日及歐洲創下百億事業版圖，不料，2010年張妻在老公心臟手術住院期間，意外發現先生外遇，還與小三生了私生女，而興起奪產計畫。

張董外遇遭妻發現後，簽下授權書給妻子，百億家產全遭過戶到妻兒名下。

張妻不動聲色，要求丈夫簽下授權書，白紙黑字寫下由妻子處理印鑑證明及辦理土地與建物移轉等事宜。張姓大亨心想，管帳這些事原來就由老婆負責，並不以為意，但他萬萬沒想到，老婆此舉是擔心他與女友生的女兒來分產，因此為資金及家產轉移進行超前部署。

張妻靠著多年管帳經驗，加上手中握有的印鑑證明及授權書，不到5年就把公司負責人及張男名下的資產、股票，全數轉移過戶到她及兒女名下，張姓大亨自己的百億身價幾乎歸零，最終只剩8萬元存款。

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