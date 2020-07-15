瘋電影／阿基拉　1988年預言了2019年的日本和世界

文／賴賴

瘋言瘋語：

1988年的預言電影，大友克洋實在太強大了，15萬張的手繪稿，號稱「耗資最鉅的日本動畫」，耗資十億日圓，1988年電腦才剛出現幾年，還沒有WINDOWS，日本經濟蓬勃發展世界聞名，大友克洋已經能夠預知未來世界的動態，除了暴走族沒落了，4D影像和社會秩序混亂，電影是社會寫照的縮影，文人再怎麼呼籲警世，仍敵不過政客輕易亂世，這是人類共業，非常非常飽滿豐富的阿基拉，科幻卡動的祖師爺。

這個年代已經看不到手繪動畫了，電腦聰明的減輕了創作者的負擔，卻也消融了細膩情感的穿鑿，阿基拉是科幻手繪動畫上的佼佼者，宮崎駿曾說：那個站在東京廢墟上的青年，一定是大友克洋。那個年代的大眾傳播製作者，有濃濃的社會道德基礎，作品總有著隱喻和無奈，透過未來的警惕，卻仍阻止不了科技帶來的社會動盪，五顆星推薦的百年佳作。

2019年的東京奧運，被預言的停止了，這個人類不知道怎麼製造出來的病毒，和電影不謀而合的日本災難，真實得令人不寒而慄。電影強烈道出當人類的能力近乎神，卻缺乏道德基礎時，自私貪婪將毀滅地球，人類也將自食惡果。

片 名：阿基拉

英文片名：Akira

類 型：動畫、動作、科幻

上映日期：2020-06-24

片 長：02時06分

導 演：大友克洋

演 員：小山茉美 、 石田太郎

國 家：日本

語 言：日語

發行公司：車庫娛樂



劇情大綱



時隔三十多年，大友克洋的劃時代作品《阿基拉》將於大銀幕重映！這部經典不朽的日本科幻動畫，不但轟動了全球動漫界，在科幻電影史上有著重量級的地位，更奠定了日本「電馭叛客」(Cyberpunk)的獨特風格，影響日後無數電影，包括《駭客任務》、《新世紀福音戰士》、《全面啟動》、《怪奇物語》、《一級玩家》都曾向它致敬。



1988年東京發生大爆炸，引發第三次世界大戰。之後，人類捲土重來，於各地重建超現代城市。2019年，重建後的新東京宛如一個末世廢墟，頹喪、空洞、委靡。暴走族老大金田和好友鐵雄意外捲入政府的陰謀之中，31年前那場災難背後的真相呼之欲出……。在這繁華與毀滅共存的時代，唯一的救贖似乎只剩下「阿基拉」—一個能重建「光明與希望」的強大力量。

▲一群抗議社會份子被抓進警局。

▲被軍方捉去實驗的鐵雄，有了幻覺。

▲擁有超能力的鐵雄，被人類盲目崇拜，他是神還是魔?

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