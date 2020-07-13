瘋電影／謙虛的英雄　自我存在價值展現的勇敢小故事

文／賴賴

瘋言瘋語：

這部電影在netflix上也看得到，非常精緻且內容深度奧義，相當有感動容的好作品，三段短篇小故事，溫暖精緻，構圖視覺都各有特色，三位導演合力作出美好的視覺饗宴。

其中的隱形人放在最後一段，最令人記憶猶新，隱形人需要隨身帶著熱水瓶才能讓自己身體的重量落在地面上，否則他最會被風吹走，無足輕重的隱形人即使穿著衣服還是很容易被忽略，他憤怒自己被無視而怒扔身上最重要的熱水瓶，她飄浮在空中，其實他還是很想落在陸地上，孤單悲傷襲擊著他，一個意外嬰兒車被風吹落山坡，隱形人拋掉熱水瓶飛身抱住小嬰兒，不但救了嬰兒一命，也找到自己的存在價值。

三段故事都非常有內涵。



片 名：謙虛的英雄

英文片名：Modest Heroes

類 型：動畫

上映日期：2020-07-10

片 長：53分鐘

導 演：米林宏昌(Yonebayashi Hiromasa) 、百瀨義行、山下明彥

演 員：木村文乃(Fumino Kimura) 、 尾野真千子(Machiko Ono) 、 坂口健太郎(Kentaro Sakaguchi) 、 小田切讓(Jo Odagiri) 、 田中泯

國 家：日本

語 言：日語

發行公司：車庫娛樂



劇情大綱



三部短片分別由《瑪麗與魔女之花》導演米林宏昌、《神隱少女》原畫百瀨義行及《霍爾的移動城堡》作畫監督山下明彥三位令人驚嘆的導演執導，並由創作《瑪麗與魔女之花》的普樂卡工作室出品。



本片由三支動畫短片組成：〈卡尼尼與卡尼諾〉故事敘述一對螃蟹兄妹努力求生，尋找被急流沖走的爸爸，是部冒險奇幻之作；〈武士蛋〉描繪一名對雞蛋嚴重過敏的男孩，與母親之間的動人親情故事；〈透明人〉敘述一位總被旁人忽視的透明人，與孤獨奮鬥的故事。

▲小孩不懼危險救爸爸。

▲天生對蛋過敏，誤食會致命，卻仍樂觀生命。

▲沒有人看得見自己，隨時被風吹走的隱形人，反用自己的特殊性救了嬰兒。

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