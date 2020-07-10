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瘋電影／沉默的羔羊　精神科醫師瘋了變成殺人魔

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文／賴賴

▲▼ 沉默的羔羊。（圖／imdb）

瘋言瘋語：

真是百年佳作，就算二刷也還是感覺非常精采，劇本力實在強大，就是一個搶救人質的大綱，期間費盡心思讓殺人魔幫忙，是最大的劇情張力發展，全靠劇本力調度的懸疑案，五顆星推薦的好看，小時候看過沒留下記憶，這真是看過也永生難忘的故事呀。

鏡頭語言之用心，將緊張懸疑氛圍，不論是漸進式的放大迫切感，或是視覺設計驚悚殺人陳設的血腥美學差異，都再再強調出殺人魔其高智商的陰狠病態，安東尼霍普金斯完美呈現這種病態瘋狂殺人與精神病的差異，殺人魔心理醫師實在太具備戲劇張力了。

而女主角獨特魔羯座老成的氣質，內斂卻青澀的新進FBI，也是一個鏡頭就形塑完成這腳色的魅力，難怪這部電影前無古人後無來者，每次觀賞都有不同驚喜。


片　　名：沉默的羔羊
英文片名：The Silence of the Lambs
類　　型：懸疑/驚悚
上映日期：2020-07-10
片　　長：01時58分
導　　演：強納森德米(Jonathan Demme Demme)
演　　員：安東尼霍普金斯(Anthony Hopkins) 、 茱蒂福斯特(Jodie Foster) 、 史考特葛倫(Scott Glenn)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：聯影／聯贏


劇情大綱

關於劇情 FBI女探員為追蹤水牛比爾殺人魔案 被迫與變態醫生交涉追查線索

聯邦調查局女調查員奉命追查連績殺人案，被害人全部是女性，而且兇手做案後一定會把被害人的皮剝下來。由於兇手的殺人手法殘酷而異常，警方又毫無線索，女調查員在上司指示下去找曾經當過心理醫生的變態殺人犯，藉以了解兇手的心理狀態。

這個精明的變態醫生由安東尼霍金斯飾演。他被關在一個地牢似的牢房裡，對研究他的聯邦幹探和警方派來的心理醫生理都不理，但對茱迪佛斯特飾演的女調查員則頗感興趣。他把能找出兇手身份的線索告訴佛斯特，但交換條件是她必須把她的過去告訴他。

▲▼ 沉默的羔羊。（圖／imdb）

▲安東尼霍普金斯根本就是神經病吧，太逼真了。

▲▼ 沉默的羔羊。（圖／imdb）

▲這個恐怖設計成為經典畫面。

▲▼ 沉默的羔羊。（圖／imdb）

▲不僅把人咬死，還布置得很血腥。

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