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瘋電影／慾望街車　馬龍白蘭度的方法演技奠定口碑

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文／賴賴

▲▼慾望街車。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

這種劇場型電影劇本，全片就在單一場景完成，所以劇本內容相當重要，美個腳色型塑和演員演技是整部電影最大賣點，而黑白電影單就光影的技巧安排，也非常出色，小酒館的租屋，環境酒客都是豐富視覺的重要元素，非常厲害的費雯麗，幾乎是一個人駕馭整場戲，非常適合劇場導演和編劇來做功課。

對白力實在強大，單靠女主角整部電影滿滿的對白，讓電影不冷場，而馬龍白蘭度在本片中所採用的方法演技使得這部電影百年流傳。

「方法演技」是莫斯科藝術劇場的戲劇大師史坦尼斯拉夫斯基（ConstantinStanislavsky）發展出來訓練演員的演技方法。方法是摒棄傳統戲劇側重外在和浮誇的演繹方法，強調演員台前幕後每一刻都必須活在角色中，除了演員本人的性格之外，創造角色本身的性格及生活，務求寫實地演繹角色。馬龍白蘭度四十年代到紐約學演戲時學到這套理論。而在本片中演活了這名充滿獸性的粗暴丈夫。


片　　名：慾望街車
英文片名：A Streetcar Named Desire
類　　型：劇情
上映日期：2020-06-25
片　　長：02時05分
導　　演：伊力卡山(Elia Kazan)
演　　員：費雯麗(Vivien Leigh) 、 馬龍白蘭度(Marlon Brando)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：華納兄弟


劇情大綱

由50年代知名導演伊力卡山執導，故事以慾望為主線，敘述風韻猶存的南方美女布蘭奇因家道中落後而崩潰，轉投靠妹妹史黛拉和妹夫史丹利，希望可以在新的地方遺忘過去、重新開始。然而史丹利卻不像史黛拉一般大方慷慨，懷疑表裡不一的布蘭奇私下佔有屬於史黛拉的遺產，兩人因價值觀及生活方式不同而衝突不斷。後來經常出入史丹利家的米奇也喜歡上布蘭奇，種種一切讓布蘭奇發現唯有面對過去、誠實回答史丹利的質問才能真正重新來過。

主要演員包含費雯麗（飾演布蘭奇）、馬龍白蘭度（飾演史丹利）、卡爾莫爾登（飾演米奇）、金杭特（飾演史黛拉）。費雯麗深入刻劃遲暮美人布蘭奇的悽苦，讓她第二次獲得奧斯卡最佳女主角；馬龍白蘭度也演活滿口粗話、風流倜儻的史丹利，使他獲得他的第一次奧斯卡獎提名，躋身好萊塢大牌巨星之一；卡爾莫爾登與金杭特當年也分別奪下奧斯卡最佳男女配角。

▲▼慾望街車。（圖／yahoo）

▲粗暴野蠻的妹婿，酒癖不佳。

▲▼慾望街車。（圖／yahoo）

▲精神狀態極不穩定的費雯麗，在遭遇師生戀學生自殺後逃到妹妹這。

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