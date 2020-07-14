國民黨杯葛陳菊上台　賴清德：朝野有責任實質審查

▲陳菊離開立法院。（圖／讀者提供）

文／中央社

副總統賴清德今天說，他主張廢考監、讓台灣憲政體制朝向三權分立的理念至今沒有改變，但憲法上仍然存在考監、且總統已提名、名單也已送到立法院，朝野都有責任實質審查；實質審查是解決目前衝突最好的方式。

立法院臨時會今天預定進行監察院長被提名人陳菊的審查，藍綠甲動應戰；由於國民黨立委占據主席台，讓陳菊無法在會議表定時間內上台接受詢問，而在中午11時27分左右，陳菊在民進黨立委與員警的保護下離開立法院。

賴副總統下午出席2020「美力台灣」10週年記者會，會後受訪指出，當初他參選國民大會代表時，就主張廢考監，讓台灣的憲政體制朝向三權分立而行，這樣的理念，到目前為止都沒有改變。

不過，他說，因為憲法上仍然存在（考監），而且總統已經提名、名單也已經送到立法院，朝野都有責任進行實質審查；實質的審查以外，他也期待，朝野能夠立一個協商，決定把考監兩院廢除，這個是完美之計。

賴副總統指出，他看到國民黨或其他的立委對陳菊有許多不同看法，歡迎他們在審查會時提出，台灣的民主發展受國際社會肯定，民主的發展雖然是許多人共同努力的結果，但陳菊在那個年代勇敢站出來，應該給予肯定。

他表示，陳菊有句話一直在他心中，陳菊曾提到，心中有天堂就不怕被釘在十字架上；當年一個女孩有勇氣站出來為台灣民主打拚，她是有理想的，對台灣未來是有堅持的，朝野如果對陳菊有不同看法，可以在院會裡面提出審查，他相信陳菊可以給予圓滿答覆。

賴副總統認為，實質審查是解決目前衝突最好的方式；大家立下朝野協商把考監廢掉，讓台灣正式走入三權分立的憲政體制，也是台灣未來的福氣。