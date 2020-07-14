林俊憲稱「來一次打一次」　林為洲：像流氓講的話

記者黃巈禾／台北報導

監察院長被提名人陳菊14日到立法院備詢，朝野立委爆發肢體衝突。民進黨立委林俊憲批評，國民黨若要這樣無理取鬧，那民進黨被逼就是「來一次打一次」。對此，國民黨團總召林為洲反批，像流氓講的話。

▲國民黨團總召林為洲。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）

林俊憲表示，今天按程序就是監委被提名人應該到立法院來接受審查、備詢，國民黨如果對人選有意見，更應該要把握這樣子的機會，來訊問相關的監委被提名人，但國民黨選擇的是不讓議事進行。

林俊憲指出，執政黨不可能讓會議不進行，監委的人事權依照法律來，「國民黨如果要用不理性的抗爭，民進黨沒有辦法，我們被逼的就是強力排除，國民黨如果要這樣無理取鬧，那民進黨被逼就是來一次打一次呀！那這樣國會的亂象，對國家是好嗎？」

▲民進黨立委林俊憲。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）

對此，林為洲回應，如果這句話是林俊憲講的，那才是在耍流氓，說衝突一次打一次，各位聽聽看這句話像不像流氓講的話，國民黨是抗議，還不敢講這種話，「這不是流氓的話嗎？我們是抗議我們的訴求，我要阻擋你進來備詢，我們的目的是這樣，打架不是我們的目的」。

林為洲強調，國民黨認為陳菊不洽當，就會阻擋，「我們是少數，我們投票投輸你，但是要讓社會民眾都知道我們為什麼反對」，作為在野黨，會反對、阻擋，打架不是目的，林俊憲講的那句話，比較像流氓講的話。