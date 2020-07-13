快訊／中華郵政「預約三倍券」專區上線　今早9點開放電話、網路登記

▲「我要預約振興三倍券」網站首頁。（圖／翻攝「我要預約振興三倍券」專區）

記者陳俊宏／綜合報導

為紓解領取紙本振興三倍券人潮，中華郵政自今天（13日）上午9時起，於中華郵政全球資訊網提供網路預約三倍券專區，及0800-700-199的預約專線電話，供民眾預約7月20日以後欲前往購券的郵局及時段，如今「我要預約振興三倍券」網站也已上線。

中華郵政表示，網路預約可至中華郵政全球資訊網「我要預約振興三倍券」專區，選取欲前往購券的郵局及時段，並取得預約序號。該專區共有三個區塊選項，包括「零星預約」、「大宗預約」和「預約查詢」。

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至於電話預約，需撥打預約電話專線0800-700-199，由服務人員協助民眾進行網路預約，民眾憑預約序號於預約指定日期之時段，到預約郵局購券。

▼全台郵局7/15開賣振興三倍券。（圖／記者李毓康攝）

中華郵政儲匯處專門委員姚麗莉表示，電話預約部分，主要是擔心年長者不會使用網路，因此規劃有200線負責協助民眾致電後進行網路預約，主要由總公司行政人員幫忙處理；至於網路部分，中華郵政已準備好頻寬及流量，以因應屆時湧入預約的人潮。

中華郵政呼籲，為避開尖峰時段人潮，鼓勵民眾事前透過網路或電話預約購券時段，以節省等候時間，歡迎多加利用。