罹癌「拿掉子宮」遭婆婆辱：不是女人！她淚曝心酸：已不完整

▲她拿掉子宮後竟遭到婆婆和丈夫羞辱。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者曾筠淇／綜合報導

知名女星何嘉文日前在節目《媽媽好神之俗女家務事》上透露，她的朋友原本有段幸福的婚姻，後子宮被檢查出有癌細胞，在與老公、婆婆討論後，決定「摘除子宮」，豈料竟在動完手術後，一切風雲變色，不但老公不願和她上床，婆婆更出言羞辱，聲稱「拿掉子宮的女人不是女人」，最終不幸以離婚收場。

何嘉文表示，她的朋友與丈夫早在18歲時就相戀，兩人步入婚姻後，雖然沒有生小孩，但婆婆和老公也都沒有說什麼，婆婆更說不要有壓力，沒生也沒關係，對她依舊寵愛有加。不過後來這名朋友2年前開始想生小孩，於是在某次檢查中，發現自己子宮罹患癌症。

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▲何嘉文的友人因摘除子宮而與丈夫離婚。（圖／翻攝自YouTube／媽媽好神之俗女家務事，下同）

何嘉文接著說，因為太晚發現，如果不切除子宮，恐怕會危及生命，所以醫師建議把子宮拿掉。朋友的老公在得知後，立刻跳出支持「拿掉」，因為怕老婆有生命危險。她的朋友後來和老公、婆婆討論後，決定將子宮拿掉。「我們聽完也覺得好感人，她老公果然是很愛她的，但是隔了大概半年，身體完全恢復之後，事情就發生了。」

某次在聚會上，大家關心這位朋友的身體狀況時，不料對方就哭了起來，表示自己身體雖然好不容易恢復了，但卻「沒有夫妻之實」，因為老公覺得自己已經不再完整，因此不願行房。

夫妻倆就開始吵架，吵到男女雙方的家人都知道，而壓垮兩人的最後一根稻草則是她發現，「先生出去玩，就被抓到了」，這件事也引來公婆關心。然而，原本十分寵愛朋友的婆婆也態度大變，支持自己的兒子並稱，子宮都拿掉了，「妳就不是女人了嘛，妳要他怎麼這樣子」。

女方的爸爸聽到後，立刻起身說，「我們東西收一收走吧，你們不要我女兒，我們可是寶貝得很！」最後，朋友的父母則幫她把行囊帶回自己家，2人最終以離婚收場，她也從此沒在回去婆家。

外科醫師陳榮堅聽完何嘉文的描述後也透露，確實有許多家庭都會因疾病而讓整個人生大轉彎，他們無法兼顧到家屬的情感面，這類故事的確「屢見不鮮」。