男神、女神掰了！陸官媒禁用詞「台語」歌星成「台灣閩南語」歌手

▲中國大陸官媒對娛樂禁用詞超多，鄉民崩潰看不完。（圖／新華社）

圖文／CTWANT

大陸官媒《新華社》日前公佈了最新新聞報導中的禁用詞，新增了57個，包括「影帝」、「影后」、「巨星」、「天王」、「男神」、「女神」等，還有追星活動中出現的「玉米」「綱絲」「涼粉」等特殊詞彙都被禁用，另外像是網路用語中，像是「PK」「TMD」等，也不得在報導中使用。

《新華社》日前在《新聞閱評動態》第 315 期發表《新華社新聞報導中的禁用詞（第一批）》中規定了媒體報導中的禁用詞。例如時政和社會生活類禁語中，不得使用「影帝」、「影后」、「巨星」、「天王」、「男神」、「女神」等詞語，可使用「著名演員」、「著名藝術家」等；報導中還禁止使用「哇噻」、「媽的」等髒話、黑話等。

除了未來看不到「影帝」、「影后」，近年來網路用語中對各種詞語進行縮略後新造的「PK」「TMD」等，按規定新媒體可用「PK」一詞，其餘都不得在報導中使用。包括近年來「追星」活動中不按漢語規則而生造出的「玉米」「綱絲」「涼粉」等特殊詞彙，新華社指只能使用其本義，不能使用為表示「某明星的追崇者」的引申義。如果報導中因引用需要，無法迴避這類詞彙時，均應使用引號，並以括號加註，表明其實際內涵。

另外被視為較有對台灣針對性地，就是不得將台灣民眾日常使用的漢語方言閩南話稱為「台語」，各類出版物、各類場所不得使用或出現「台語」字樣，如對台灣歌星不能簡單稱為「台語」歌星，可稱為「臺灣閩南語」歌手，確實無法回避時則可加引號應用；另涉及台灣所謂「國語」無法回避時應加引號，涉及兩岸語言交流時應使用「兩岸漢語」，不稱「兩岸華語」！

新華社表示，規定媒體報導中的禁用詞，是到處體現了人道主義和主權意識。不過PTT鄉民看到禁用表後，崩潰直呼怎麼看得完，並感嘆在大陸當娛樂記者真的很可憐，因為要避開一堆敏感詞彙，一不小心可能就會「被消失」。

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