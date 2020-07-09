網紅千金怒嗆服務生：你沒資格講話，滾！私廚老闆挺員工：為什麼要被踐踏？

記者邱中岳／台北報導

劉姓網紅千金與藝人李妍憬在2016年間與運將爆發肢體衝突，劉姓網紅又傳出在中正區一家私廚餐廳飲酒，但酒後竟先與同桌友人吵架，又怒嗆鄰桌客人，店家上前阻止，反嗆服務生「你沒有資格管這件事情，滾」，店家因此賠償鄰桌客人半價優惠，私廚老闆蘭小明也出面說明。

據了解，6月19日劉姓網紅在中正區一家蘭苑私廚訂位用餐，卻在席間喝完酒後與同桌從事銀行業的友人大吵，還嗆對方你們銀行都不讓我存錢，都以為我是在洗錢，當場與該名銀行業友人大吵一架。

最後因友人認識店內股東，該名股東到場打招呼，卻被劉誤以為是要來助陣，因此劉女的音量也開始放大，此舉也影響到鄰桌用膳的其他客人，劉女還直接跑去問鄰桌客人「我有吵到你們嗎？」還向對方握手致歉。

▲劉女在6月中旬前往一家私廚用餐，但酒後在店內大吵還怒嗆店員。（圖／記者邱中岳攝）

劉女開始詢問店家「可以在裡面抽煙嗎？」但服務生上前請劉女回位子坐好，但卻遭劉女反嗆「你沒有資格跟我講話」、「你沒有資格管這件事情，滾」，劉女後來被同桌友人拉回位子，可是鄰桌客人也嚇到當場買單離開。

店家指出，劉小姐與其他9人當時在店內用餐，但脫序行為相當不尊重服務員，對劉女根本就不認識，在事發前一週還有到店內用餐，還自稱「認識老闆」，但店經理事後詢問老闆蘭小明，蘭則否認認識劉女。

據悉，劉姓網紅千金曾在2016年間，與知名藝人李妍憬搭小黃時，在車上與運將爆發口角，最後2人慘被拖下車，李當街與運將爆發肢體衝突，最後雙方互控傷害，也因此李、劉2人也躍上新聞版面。

經營多家和牛餐廳的蘭小明，對於此事也感到相當無奈，當時影響鄰桌客人，店家還因此半價賠償，也承諾「免費招待」一次，但餐廳還是被鄰桌客人給了負評。

蘭小明則表示，在事發後半個月，劉女在外均稱與自己很熟，但卻連一通道歉電話也沒有接到，後來蘭小明直接撥電話給劉女，反被劉嗆「我要道什麼歉」，雙方衝突一觸即發。

▲私廚老闆蘭小明對於店內服務生被罵，強調「難道賺了這麼一點微薄的錢，就要被踐踏」。（圖／記者邱中岳攝）

蘭小明直言，自己做餐飲服務業，但也是要有基本的尊嚴，今天事件平息後道個歉很難嗎？但對方不斷說「認識XX哥」，後來還又打電話嗆聲「X你媽」，又向蘭小明約輸贏。

劉女甚至還在蘭小明的臉書下留言寫道10點理由解釋當時情況，但蘭卻不接受，認為錯了就道歉，怎麼會合理解釋自己的脫序行為，「難道賺了這麼一點微薄的錢，就要被踐踏」。

但劉女面對媒體詢問僅表示，此事已經與對方達成和解了，不明白為何還會被報出來。

生火了！連我媽都用到發光

二手票券豐富你的生活

【其他新聞】

26歲男出2百萬搞地下錢莊 借款1萬「每個月還6千」...2年海撈上千萬

惡劣錢莊整合運將債務...逼當車奴 「違規」一次還加罰50萬