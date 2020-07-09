唐鳳義大利線上開講！台灣防疫成功靠3大要素　「幽默」是重要關鍵

記者蔣婕妤／台北報導

台灣防疫經驗備受國際肯定，義大利菁英團體近日邀數位政委唐鳳線上座談。針對台灣防疫成功的三大要素，唐鳳指出分別是快速（Fast）、公平（Fair）、有趣（Fun），其中超前部署、口罩實名分配、以及靠「幽默」破除謠言都是重要關鍵。

義大利產官學界菁英組成的「哥白尼協會」（Associazione Copernicani）6日邀請行政院政務委員唐鳳擔任線上座談主講人。主題訂為台灣對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的成功經驗，除了唐鳳，我國駐義代表李新穎也應邀參與。

唐鳳在對談中指出，「以幽默破除謠言」在台灣的成功防疫經驗中扮演重要關鍵。他舉例，在疫情險峻過程中，台灣一度出現謠言「衛生紙將大缺貨」。謠傳為製造大量口罩，需使用大量紙漿原料，連帶造成衛生紙缺貨。

唐鳳提到，政院為避免民間出現不必要的搶貨囤貨潮，政院團隊第一時間製作圖表，特別的是，這個圖表以院長蘇貞昌的「一粒卡臣」為主題，說明口罩與衛生紙的原料來源不同，搭配「一人只有一粒卡臣」的逗趣標語，快速傳播也迅速使謠言平息。

為何「以幽默破除謠言」最有效？唐鳳說明，根據社群傳播習性，人們聽到小道消息會想傳第下去，「聽到笑話會想分享」是人之常情。假設謠言傳播率約是一人傳給3人，分享笑話頻率效果更大，大約是一人分享給5人，也就是說，用逗趣方式解釋能達到相當不錯的澄清效果。

針對假訊息的澄清，唐鳳再舉一例，有謠言指稱7天內染髮燙髮要罰100萬元，行政院拿蘇貞昌年輕時頭髮茂密的照片和現在對比，讓蘇貞昌自我解嘲寫道，「就算我現在沒頭髮，也不會這樣懲罰大家」，透過搞笑又印象深刻的方式向外界澄清「沒有這件事」。