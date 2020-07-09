　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

19歲淫魔阿兵哥「買虛寶」性侵9位少女！廁所逼拍片…最小12歲

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 嘉義地檢署。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 嘉義地檢署將簡嫌起訴。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣大林鎮19歲簡姓男子去年8月至今年2月服役期間，涉嫌性侵16歲未成年少女，並拍攝性愛影片，軍方隨即將簡男除役，警方也將簡男依妨害性自主移送法辦，但隨後查出簡男犯行不只一件，擴大偵辦追查後才發現受害女子有8、9人，年紀最小還只有12歲。

▲桃園市彭姓男子去年10月在友人住處開趴，在笑氣助興下，一個晚上竟對12歲少女三度性侵。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲19歲簡姓阿兵哥去年8月至今年2月服役期間，涉嫌性侵16歲未成年少女。（示意圖／免費圖庫pixabay）

19歲簡姓男子涉嫌於服役期間藉由線上遊戲結識16歲少女，欺騙少女賣虛寶惹禍上身，可協助解決，將其約至一間國小相見，再帶至廁所發生性關係，拍攝性愛影片。少女父親得知女兒被欺侮，利用女兒的手機約出簡男，痛打一頓，再向警方自首，並告知簡男的犯行。

嘉義縣警方表示，接獲報案時就申請搜索票會同憲兵，從當時在嘉義大林鎮中坑營區當兵的簡姓軍人帶回，詢後依妨害性自主、兒童及少年性剝削防制條例，將罪嫌移送嘉義地檢署。

警方表示，原本認為這是單一性侵事件，再導致傷害案件，但簡男的手機解鎖後，發現有多段性愛影片，對象都是不同的女子，正擴大偵辦，追查其他受害女性，最後查出簡嫌連續對8名未成年少女。檢方8日偵查終結，依妨害性自主、兒童及少年性剝削防制條例罪嫌起訴。

ET快訊
新店隨機砍人！他接女兒下課…遭陌生男「持刀插進胸口」
超狂！彰化17歲少年拿斧頭砍砸派出所　開直播嗆：警察要躲好！
OL驚見摩斯「飲料杯蓋有蛆」！衛生局稽查結果曝　業者回應了
快訊／1小時內連2震...花蓮近海又一規模4.6地震
陳建州道歉「真的是時候了」！　宣布人生新身分
快訊／突然一晃！花蓮近海11:24規模4.8地震
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新店隨機殺人！他要接女兒下課…路上遭陌生男子「持刀插進胸口」大量噴血

遭葛特曼影射器官買賣提告　柯文哲赴北檢說明：汙辱我及台灣醫界

自稱女警買情趣用品：就想被意淫！　攝淫師「穆川申」拍下露點特寫照引千人朝聖

闖紅燈被開單嗆警「看你長什麼鳥樣」　駕駛罰款再加1萬

整理貨架背部狂被頂…女店員回頭驚見「那根甩啊甩」！崩潰報警秒換制服

「槍在手，跟我走」高雄男街頭嘻鬧　仿《讓子彈飛》綁架情節…下場糗爆

新店停車20hr收費1600！暴氣找「里長」用這招免繳　下場曝光

苗栗男出門購物遺失2萬元新手機　警拾獲啟動「內建功能」物歸原主

凌晨台中街頭…計程車攔腰撞車頭毀　自小客車翻覆四腳朝天

19歲淫魔阿兵哥「買虛寶」性侵9位少女！廁所逼拍片…最小12歲

麥當勞紙袋一拿就破「高溫奶茶直燙孕肚」　安以軒嚇到宮縮…神情超痛苦

林志穎「租房比買房划算」論　媽媽聽完超反對：我不認為

帶女兒超商借廁所...婦狂敲門催促　頻飆罵爆口角：出去！是要上多久？

粉紅超跑停下「轎身壓信徒」加持　背疾伯大叫...90度鞠躬謝媽祖！

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

王嘉爾「紳士手」讓李沁撕掉名牌　找線索辦案..自黑：話說不清楚

胡瓜差點當吳心緹「爸」！　暖心喊話小禎.兒子：他愛的我都愛

不敢了！保母戴人臉面具嚇阿金　反被教訓1分鐘「魔音慘叫」求饒

《不說謊戀人》老闆告白助理「親了再說」　辛雲來戀愛開竅..辦公室狂親梁潔

上北檢控鮑魚三妹「毀我一生」！　吃屎哥摔手機：當藝人塑膠做的

新店隨機殺人！他要接女兒下課…路上遭陌生男子「持刀插進胸口」大量噴血

遭葛特曼影射器官買賣提告　柯文哲赴北檢說明：汙辱我及台灣醫界

自稱女警買情趣用品：就想被意淫！　攝淫師「穆川申」拍下露點特寫照引千人朝聖

闖紅燈被開單嗆警「看你長什麼鳥樣」　駕駛罰款再加1萬

整理貨架背部狂被頂…女店員回頭驚見「那根甩啊甩」！崩潰報警秒換制服

「槍在手，跟我走」高雄男街頭嘻鬧　仿《讓子彈飛》綁架情節…下場糗爆

新店停車20hr收費1600！暴氣找「里長」用這招免繳　下場曝光

苗栗男出門購物遺失2萬元新手機　警拾獲啟動「內建功能」物歸原主

凌晨台中街頭…計程車攔腰撞車頭毀　自小客車翻覆四腳朝天

19歲淫魔阿兵哥「買虛寶」性侵9位少女！廁所逼拍片…最小12歲

化學教師甄選「8分」進複試惹議　教育部：成績未達標準不予錄取

工人3公尺高落地遭鋼筋貫穿　「腹腔插入傷到肺」醫生奇蹟拔出75cm

換臉驚喜包！小萌猴蛻變「柴界小仙女」　天使笑顏美呆網

在博物館喝啤酒！墾丁觀光酒廠　藏有巨大酒杯牆+蒙娜麗莎微笑

飛離島正夯！精選澎湖花火節必遊景點　蔚藍天堂路成IG打卡聖地

林昶佐否認重返時代力量　「誰都不想回到那種環境」

新店隨機殺人！他要接女兒下課…路上遭陌生男子「持刀插進胸口」大量噴血

遭葛特曼影射器官買賣提告　柯文哲赴北檢說明：汙辱我及台灣醫界

百年美國服飾Brooks Brothers宣告破產！台灣情況官方回應了

小短腿努力拖鴨鴨爬樓梯　終於到沙發「1秒悲劇」愣住

社會熱門新聞

比特犬「恐攻」32秒影片曝！黑汪狂哀嚎險死

用餐90分鐘吃4小時　大媽還吃霸王餐

3分鐘榨乾嫖客！外籍妹太強...警無奈：台男面子丟光

弟捐精姊付錢　雙胞胎被奪她氣炸

快訊／大兒子一上客運門就關！母親背1歲兒苦追　司機下場曝

雲林女冰屍含冤377天終落土！單親媽擺攤養家慘遭逆子殺害

3歲男童勒頸挾女童　囚監視器死角施暴

王奕凱：前執行長妻說謊，整家影帝

無照撞死人！屁孩拒賠再嗆聲：有事跟法官說

越南巨乳妹遭逮電話響不停　警接到手軟

女騎士撞勞斯萊斯幻影大哭　天價維修費出爐車主回應了

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

170cm女警被封「北宜林志玲」　車友加臉書求合影

胖乩童下藥性侵小鮮肉未遂　一審遭判4年

更多熱門

相關新聞

軍人搭訕15歲嫩妹　進U2電影院性侵免關原因曝

軍人搭訕15歲嫩妹　進U2電影院性侵免關原因曝

邱姓男子於2019年10月服役期間，在台北捷運站搭訕年僅15歲的寧寧（化名），並邀約到U2電影院休息，不料邱男見寧寧躺在包廂沙發上，一雙美腿讓他飢渴難耐，竟直接壓上去性侵得逞，北院日前依強制性交罪，判邱男2年徒刑、緩刑4年，並須從事公益勞務180小時、接受法治教育9小時。

軍人闖官邸　持槍找杜魯道「交談」

軍人闖官邸　持槍找杜魯道「交談」

20歲軍人「30分鐘爬後座2次」性侵女兵

20歲軍人「30分鐘爬後座2次」性侵女兵

7士兵輪流性侵13歲女童　再丟校園

7士兵輪流性侵13歲女童　再丟校園

帶小三爽遍全台　軍人「摩鐵激戰」數10回

帶小三爽遍全台　軍人「摩鐵激戰」數10回

關鍵字：

軍人

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

熊熊「一次中2點」承認性慾強又好色

台中4同事集資1200！爽中30億

安以軒被熱飲燙到　麥當勞回應了！

女兒忘收愛寵　媽被驚悚生物嚇醒

陳建州道歉「真的是時候了」！

1280元月票搭破萬「何方神聖」曝　公運處：他月近千次

美因為台灣退出WHO？WHO特使回應了

比特犬「恐攻」32秒影片曝！黑汪狂哀嚎險死

蕾菈立遺囑道歉父母親！

用餐90分鐘吃4小時　大媽還吃霸王餐

南韓「元祖網紅」留遺言　CCTV拍到他從20樓跳下

快訊／四川煙火廠大爆炸！蘑菇雲衝天

貢獻500萬學費仍被打槍！郁方兒遭拒

即／美飛機侵犯「委內瑞拉領空」遭擊落

3分鐘榨乾嫖客！外籍妹太強...警無奈：台男面子丟光

更多

最夯影音

更多
麥當勞紙袋一拿就破「高溫奶茶直燙孕肚」　安以軒嚇到宮縮…神情超痛苦

麥當勞紙袋一拿就破「高溫奶茶直燙孕肚」　安以軒嚇到宮縮…神情超痛苦
林志穎「租房比買房划算」論　媽媽聽完超反對：我不認為

林志穎「租房比買房划算」論　媽媽聽完超反對：我不認為

帶女兒超商借廁所...婦狂敲門催促　頻飆罵爆口角：出去！是要上多久？

帶女兒超商借廁所...婦狂敲門催促　頻飆罵爆口角：出去！是要上多久？

粉紅超跑停下「轎身壓信徒」加持　背疾伯大叫...90度鞠躬謝媽祖！

粉紅超跑停下「轎身壓信徒」加持　背疾伯大叫...90度鞠躬謝媽祖！

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面