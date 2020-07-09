19歲淫魔阿兵哥「買虛寶」性侵9位少女！廁所逼拍片…最小12歲

▲ 嘉義地檢署將簡嫌起訴。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣大林鎮19歲簡姓男子去年8月至今年2月服役期間，涉嫌性侵16歲未成年少女，並拍攝性愛影片，軍方隨即將簡男除役，警方也將簡男依妨害性自主移送法辦，但隨後查出簡男犯行不只一件，擴大偵辦追查後才發現受害女子有8、9人，年紀最小還只有12歲。

▲19歲簡姓阿兵哥去年8月至今年2月服役期間，涉嫌性侵16歲未成年少女。（示意圖／免費圖庫pixabay）

19歲簡姓男子涉嫌於服役期間藉由線上遊戲結識16歲少女，欺騙少女賣虛寶惹禍上身，可協助解決，將其約至一間國小相見，再帶至廁所發生性關係，拍攝性愛影片。少女父親得知女兒被欺侮，利用女兒的手機約出簡男，痛打一頓，再向警方自首，並告知簡男的犯行。

嘉義縣警方表示，接獲報案時就申請搜索票會同憲兵，從當時在嘉義大林鎮中坑營區當兵的簡姓軍人帶回，詢後依妨害性自主、兒童及少年性剝削防制條例，將罪嫌移送嘉義地檢署。

警方表示，原本認為這是單一性侵事件，再導致傷害案件，但簡男的手機解鎖後，發現有多段性愛影片，對象都是不同的女子，正擴大偵辦，追查其他受害女性，最後查出簡嫌連續對8名未成年少女。檢方8日偵查終結，依妨害性自主、兒童及少年性剝削防制條例罪嫌起訴。