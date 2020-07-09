基隆「越南巨乳妹」：給我機會讓您滿足　電話響不停！警接到手軟

▲越南巨乳妹「人氣爆棚」 遭逮電話響不停！警嘆：接到手軟。（示意圖／Pixabay）

圖、文／CTWANT

台灣依《社會秩序維護法》禁止賣淫，不過許多妹子甚至外籍女子還是不惜代價以身試法。一名從越南來的辣妹在基隆市賣淫，警方布線「釣魚」終於引她上勾，順利逮捕歸案，但由於這名越南妹人氣太旺，被拘留之後手機還是響了小幾個小時，全都是想和她「來一發」、精蟲衝腦的男子；員警最後乾脆直接回答：「她已經被抓了！」

據《中國時報》報導，基隆市警方接獲線報，一名外型亮麗的女子，不僅擁有令人昏頭轉向的巨乳，皮膚也滑嫩白皙，身材曲線非常驚人，讓許多恩客紛紛指名；警方在7日順利網搜到這名女子，便以約她交易之方式讓她上勾，順利逮捕她。

報導指出，越南妹在網站上除了秀出身材火辣的照片之外，還寫著讓男人心動不已的介紹，「只要給我一個機會，一定讓您滿足」。員警依網站指示方式與越南妹相約，終於見到傳說中的「人氣王」；她將員警帶進屋中後立馬被逮捕，房內還有保險套和其他相關用品。

不過，越南妹被警方帶回警局之後，手機卻響個不停，員警一接起來就聽到「可以和妳約嗎？」只得回應「越南妹已不提供服務」；但她的手機接連響了好幾個小時，人氣真不是蓋的，可以說是傳譽全基隆！員警也忍不住嘆「接到手軟」。越南妹經警訊後，被依違反《社會秩序維護法》移送法辦。

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