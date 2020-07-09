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教授約炮3女！孕婦嬌喊「想咬人」　鹹濕對話LIVE播送…學生全看光

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王姓已婚教授疑似約炮。（圖／翻攝自陸網，下同）

▲王姓已婚教授疑似約炮。（圖／翻攝自陸網，下同）

圖文／CTWANT

大陸中山大學1名已婚王姓教授近日進行視訊授課，課堂休息時忘記將直播關閉，接著竟陸續和3名女子互傳約炮訊息；誇張的是，其中1名女子不顧自己懷有身孕，還語帶暗示地說「想咬人」，鹹濕對話全被學生看光。事發後，校方接到學生檢舉，目前已將王師暫時停職，同時成立調查小組查明真相。

據悉，王師平時進行線上教學就沒有關閉直播的習慣，不料當天課堂休息時，畫面突然彈出微信對話，一看竟是老師和人在約炮；根據網路流傳的截圖。1名暱稱「南沙地產8」的女子先是傳訊說「牙癢」、「想咬人」；然而王師已和另名暱稱「南沙地產10」的女性有約，只好回應「你肚子應該開始大了吧，還能做〇嗎？」

中山大學教授約炮3女！孕婦嬌喊「想咬咬」　鹹濕對話LIVE播送…學生全看光

▲對話訊息透過直播全曝光。

藉故拒絕女方邀約後，王師隨即開始和「南沙地產10」敲定時間，指「我12點下班，可能開車過去會稍微晚一點點」，接著又開始打字稱「要不我們在珠影那裡先吃飯，找個酒店做〇，然後…」；學生透露，當時有同學假藉問問題要提醒老師，但對方並沒有回應，後來才有人直接告知「老師，我們能看到你微信窗口」。

消息傳開後，中山大學校方隨即發出聲明，「7月6日，我校收到關於教師王〇〇教學期間不當行為的情況反映。當天下午，在初步核查有關事實的基礎上，學校即決定停止該教師的教學工作，並成立調查小組啟動相關調查。」

中山大學教授約炮3女！孕婦嬌喊「想咬咬」　鹹濕對話LIVE播送…學生全看光

▲其中1女竟然還是孕婦。

據了解，王姓教授過去曾在香港城市大學做研究助理，2010年獲得中山大學博士學位後，同年進入中山大學生命科學學院，從事博士後研究工作，並在2年後正式進入中山大學海洋學院工作，目前為中山大學海洋學院副教授，同時也是碩士生導師。

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