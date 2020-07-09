三峽大壩洩洪「下游慘狀曝光」！　目擊者：不要隨便摸電線桿

▲大陸華南暴雨成災。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸華南地區6月開始便遭「雨彈」狂炸，造成多處地區積水釀災，29日三峽大壩為避免出現「潰堤」的可能，展開洩洪作業，沒想到卻在下游造成大淹水。宜昌市和武漢市暴雨成災，但許多民眾卻遭受水害卻並不是被淹死，而是觸電身亡。

根據大陸武漢市東湖新技術開發區，公安分局官方微博「平安光谷」6日通報，上午約6時許，當地的社區內有男子不幸觸電身亡，街道辦、公安及社區相關負責人，第一時間便到達現場進行善後處理。

▲男子摸電線桿後疑似觸電身亡倒在水中。（圖／Twitter）



根據《微博》報導，受害男子年約50歲，疑因事故現場有垂落到積水中的電線漏電，才導致意外發生，而男子在觸電後便瞬間倒地；警消人員接獲通報後，立即趕赴現場對男子施救，可惜仍為時已晚。

有目擊者將影片上傳至社群媒體，並寫下「不要隨意摸帶電的杆子」。事發後該社區內路燈的電源總開關已被關閉，警方也提醒當地民眾，因該區近期雷暴雨較多，盡量減少外出，防止意外發生。

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