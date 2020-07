微軟將公布「Xbox Series X」遊戲新作！　7/23線上直播見

▲Xbox Series X。(圖/取自THE VERGE)



記者謝仁傑/綜合報導

微軟將在美東時間7月23日上午9點~12點間舉行「Xbox Series X遊戲展示活動」,計劃在會上展示由Xbox Game Studios製作一系列的新遊戲。據傳這次的遊戲內容主要以微軟旗下工作室開發的遊戲為主,尤其是微軟的《最後一戰:無限》(Halo Infinite),是「最後一戰系列」的第六部作品。

在5月7日舉辦的「Inside Xbox」活動之後,微軟已經有兩個月的時間沒有透露Xbox Series X的相關消息了。此次的展示活動將會在Xbox官網、Twitter、Twitch、Facebook和YouTube等平台上直播。

微軟一直逐步在收購遊戲工作室,現在已擁有15個Xbox工作室,Xbox的粉絲們可以在活動中看到它們為Xbox Series X做了哪些努力,估計Xbox Series X中也會配備更強大的硬體。

Xbox Games Showcase

July 23rd

9am PT@SummerGameFest Pre-Show at 8am PT with @GeoffKeighley on @YouTubeGaming#XboxGamesShowcase pic.twitter.com/zGr5AnFwic