微軟將公布「Xbox Series X」遊戲新作！　7/23線上直播見

▲Xbox Series X。（圖／取自THE VERGE）



記者謝仁傑／綜合報導

微軟將在美東時間7月23日上午9點～12點間舉行「Xbox Series X遊戲展示活動」，計劃在會上展示由Xbox Game Studios製作一系列的新遊戲。據傳這次的遊戲內容主要以微軟旗下工作室開發的遊戲為主，尤其是微軟的《最後一戰：無限》（Halo Infinite），是「最後一戰系列」的第六部作品。

在5月7日舉辦的「Inside Xbox」活動之後，微軟已經有兩個月的時間沒有透露Xbox Series X的相關消息了。此次的展示活動將會在Xbox官網、Twitter、Twitch、Facebook和YouTube等平台上直播。

微軟一直逐步在收購遊戲工作室，現在已擁有15個Xbox工作室，Xbox的粉絲們可以在活動中看到它們為Xbox Series X做了哪些努力，估計Xbox Series X中也會配備更強大的硬體。

微軟表示，Xbox Game Studios團隊將展示新的遊戲玩法，及針對Xbox Series X遊戲的優化，甚至是遊戲的全新公告。當然，我們更加期待微軟屆時能在會上多透露一些關於主機價格或上市日期的資訊。

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