微軟便宜版遊戲主機 Xbox Series S 傳延到 8 月發表

特約記者洪聖壹／綜合報導

先前傳出微軟公司於今年 6 月發表代號“Lockhart”的遊戲主機，現在名稱可能被命名為Xbox Series S，但是發表的時間可能向後推遲到 8 月。

與代號為“Scarlett”的旗艦主機 Xbox Series X 相比，Xbox Series S 入手門檻較低，鎖定的是雲端串流遊戲需求。不過這兩天，Eurogamer 和 VentureBeat 表示，由於新冠疫情（COVID-19）影響，微軟原定於 6 月 E3 2020 公開發表該款遊戲主機，相關報導指出，由於微軟在家工作的原因，內部的 Xbox 開發速度變慢了。

The Verge 從上週曝光的一份微軟內部文件觀察，跟外界傳聞不盡相同的地方在於，Lockhart 實際上具有跟 Scarlett 同樣的 CPU，但是因為採用 7.5GB 的 RAM、4 TFlops CPU 浮點運算效能，跟 Scarlett 使用 13.5GB 的 RAM、12 TFlops CPU浮點運算效能相比，還是差了一截。

除此之外，這份報告還透露，微軟公司可能將於今年 8 月發表 Xbox Series S 與遊戲陣容，同時公開 Xbox Series X 的上市情報，當然就包括建議售價。

GameSpot 訪問了微軟Xbox 窗口，當然是得到不予置評的回應。但從這消息來看，相較於 SONY 公司選擇推出標準版、數位版的 PlayStation 5，微軟公司則是選擇 Xbox Series X 跟 Xbox Series S 的搭配，無論微軟公司八月份是不是要發表新的遊戲主機，兩家公司對雲端串流遊戲的作法確實都是殊途同歸。