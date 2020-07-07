停紅路燈！她驚見男騎士後座「穿條紋褲猴子」乘客緊抱...網呼：好荒謬

▲機車後座竟然載著一隻猴子，原PO直呼「太荒謬」。（圖／翻攝自Facebook／李姓網友授權提供，請勿隨意翻攝。）

記者施怡妏／綜合報導

高雄鳳山一名女騎士日前在停紅綠燈時，發現一幕荒謬的景象。一名男騎士的後座竟載著一隻「猴子」，這隻穿著條紋內褲的猴子坐在後座，張開雙手環抱著男騎士，臉還緊貼著背部，深怕一不小心摔下，讓原PO瞬間傻眼直呼「好荒謬！」網友們則笑翻，「牠只是不喜歡待在寶貝球裡。」

這名女網友5日在臉書「新·路上觀察學院」分享一張照片表示，「今天路上看到的風景有點荒謬！」指其騎車上路時，發覺前方男騎士的後座似乎怪怪的，仔細一看發現載著的不是人，竟然是一隻穿著綠色條紋小褲褲的「猴子」，打開雙手緊緊抱著駕駛，模樣看似可愛卻十分荒謬，「荒謬的點該是猴子？猴子坐後座？猴子穿內褲坐後座？還是猴子沒帶安全帽？」

請繼續往下閱讀...

貼文發出之後，許多網友在底下留言討論，「拍攝者不救？」、「星期一，猴子穿新衣」、「阿拉丁應該要坐魔毯吧」、「這張圖資訊量好大」、「那牠會被罰沒帶安全帽嗎」、「在台中還看過腳踏板載一隻大豬的」。也有網友提出「飼養猴子是違法的」，「方便的話檢舉政府動保單位，野生動物不能豢養，是傷害生態的行為」、「可以把沒有打碼的車牌提供給保七，檢舉違反野生動物保育法」。

根據《野生動物保育法》規定，台灣獼猴雖然被降為一般類保育名單，但仍受到「一般類野生動物」的規範，民眾應避免任意騷擾虐待、捕捉或向來路不明的人士購入飼養，若要獵捕、飼養，需要報請主管機關同意，否則可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。