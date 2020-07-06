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警抄車牌「M變N」！市場擺攤被控肇逃　婦苦讀法律10年還清白：人生都毀了

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警抄車牌「M變N」！市場擺攤被控肇逃　婦張月英苦讀法律10年還清白：人生都毀了。（圖／東森新聞）

▲當時張月英人在智光市場擺攤，和車禍現場汀洲路距離3.3公里，卻被烏龍指肇逃。（圖／資料照／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

經常有民眾收到烏龍罰單，明明人不在違規現場，甚至是在外縣市，卻收到跨轄區警方寄來的紅單。員警透露，車牌像是英文字母「O」和「Q」，或「M」跟「N」，以及數字「6」、「8」等號碼最常搞錯，申訴是唯一管道。過去烏龍罰單中，婦人張月英的案例最讓人心疼，當年因員警搞錯車牌而被冤枉肇逃，讓她苦讀法律不斷上訴，官司打了10年才洗刷冤屈。

2007年9月26日晚間6時許，一名八旬老婦於台北市汀州路三段巷口，遭機車撞倒在地，肩背受傷，而騎士肇事逃逸。目擊者隨即報警，警方根據報案電話指稱肇事機車車牌為「DNX-211」，循線找上張婦。

當時張月英人在智光市場擺攤，和車禍現場汀洲路距離3.3公里，2名攤販幫忙做證，以及手機發號位置都能證明她不在場；但因當地有三個基地台重疊，加上員警抄錯車牌，把肇事車號的M抄成N，開啟了她的惡夢。

法院依過失傷害、肇事逃逸，各判張婦拘役50天、6個月，共易科高達43萬元罰金。她無奈繳了罰金後，閉門苦讀法律，8度向法院聲請再審，終於獲高院受理。

▼張月英說，人生都因此毀了。（圖／資料照／東森新聞）

警抄車牌「M變N」！市場擺攤被控肇逃　婦張月英苦讀法律10年還清白：人生都毀了。（圖／東森新聞）

再審法官根據當初警方受理報案紀錄單，發現當時報案人陳述肇事車輛車牌為「DMX-211」，並非張婦騎乘的「DNX-211」，張獲得改判無罪確定，拿回罰金。

張婦後來繼續爭取權益，除獲得53萬元刑事補償金外，向警局請求國賠86萬元案則敗訴。刑事部分，張控告當時承辦的陳姓、楊姓員警和證人等6人，涉嫌湮滅證據；但檢方認為，他們都只是口語分不清「M」、「N」的差別，並無犯罪故意，因此處分不起訴。

張婦當時受訪時說，「我的人生都被它毀了，我那時候40幾歲，我還可以去留學，我還有很好的人生。那現在我快60歲，我能做什麼？」

員警透露，車牌像是英文字母「O」和「Q」，或者「M」跟「N」，以及數字「6」、「8」等號碼最常搞錯。若民眾碰到烏龍罰單，申訴是唯一管道。新北市新莊警分局交通組長陳明安表示，通常民眾自己主動申訴，或承辦同仁主動發現到有誤判車牌，會主動撤銷罰單。

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