指考歷史考義大利城市興起、共產主義　補教師：著重時間軸統整性

▲補教師蔡承峰。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

大學指考最後一天第一科考歷史。補教師蔡承峰指出，今年題型相當有特色，且文言文比例降低，少了國文判斷的閱讀能力要求，選項誘答性也比較不高，認為這次考試比往年容易，考生比較容易答題。

蔡承峰說明考題，這次考題台灣史考5至6題，中國史13題，世界史17至18題，台灣史著重在東亞區域部分，考生須要了解時間軸的統整性，像是考題有出現時代之間的轉換，包括朝代變更、統治者轉變等，考生須記熟時間點、了解時代背景，才能拿高分。

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蔡承峰也說，而今年考題呼應108歷史課綱，將中國史融入東亞史，並也結合學測特色，跨地理和公民科領域題型多，例如第23題考墨西哥獨裁政治；而經濟史考題也多，選擇題考出6題，非選題第3題義大利城市興起也可歸於經濟議題，思想史則考了4題，例如第3題考共產主義。

相較於去年，今年圖表題較少，蔡承峰表示，今年著重於文字敘述，考生須具閱讀能力，尤其像今年大部分的圖片提，考生可以直接看文字就可以選答案。只有第27題稍有爭議，該題因題幹描述，選項也有可能是「暹邏」，不過正確答案應是「琉球」。

蔡承峰進一步指出，考題中第35題以蘇花改發現漢本遺址，考史前時代文化特色；第38題歐洲黑死病連結新冠肺炎，題目也簡單，只要對台灣史和歐洲史有了解即可答題。蔡承峰預估，今年頂標75分、前標69分、均標60分、後標48分、底標40分。