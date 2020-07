Pandora把台灣美景刻進串飾！「阿里山小火車」、「平溪天燈」隨身戴著走

「用一個串飾,逐漸串起每個人生的重要回憶。」是來自丹麥珠寶品牌Pandora,自創立以來的設計理念,而上百、上千個串珠選擇,配戴者不僅可以客製搭配自己的手鍊,甚至還可以挑選跟愛情有關的暗示告白設計串珠,送給心儀的對象當禮物。此外,也會聰明地跟上時勢,不時推出跟節日、城市、星座、數字或可愛的經典卡通人物等系列串珠主題,成功擄獲大部分女性的心。

還記得前陣子一度討論度很高、IG擁有400多萬粉絲的俄羅斯「Follow Me To…」牽手夫妻檔,約莫在2016年時也受到品牌之邀來台灣展開一系列「Follow Me To Taiwan」的形象拍攝企劃,倆人分別在日月潭、阿里山小火車和阿里山茶園等三大台灣經典自然美景,以標誌性的背影牽手動作並搭配品牌最經典的串珠手鍊,留下一張又一張既美麗又壯闊的照片,才PO上IG短短幾日內就超過百萬讚數,而透過網路宣傳,更成功將台灣自然之美讓全世界的人都看到。

台灣一直都是Pandora相當看重的市場,以此前提下,再加上品牌對台灣的獨鍾之情,於今年5月獨步全球,推出兩款僅在台灣獨賣的「台灣最美風景」主題串飾,以台灣特有文化及經典美景為靈感,設計出「阿里山鐵道小火車」與「平溪天燈」限定串飾,用精緻的琺瑯彩繪工藝向全世界呈現出地道閒適而迷人的台灣風采。將富有人文與溫度的台灣美景串飾隨身戴著走,時刻感受台灣之美。

除了串飾外,同時也邀請台灣知名插畫藝術家 - 欣蒂小姐Miss Cyndi,合作限定款的形象底圖設計,以她獨有的細膩筆觸、輕柔色調展現台灣寶島之美,天馬行空並充滿想像力的筆風,為「阿里山鐵道小火車」與「平溪天燈」限定串飾增添無限生命力。

Pandora台灣獨家串飾款式

鐵道小火車925銀琺瑯吊飾,NT$ 2,080。

平溪祈福天燈925銀琺瑯吊飾,NT$ 2,080。

