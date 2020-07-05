Pandora把台灣美景刻進串飾！「阿里山小火車」、「平溪天燈」隨身戴著走

「用一個串飾，逐漸串起每個人生的重要回憶。」是來自丹麥珠寶品牌Pandora，自創立以來的設計理念，而上百、上千個串珠選擇，配戴者不僅可以客製搭配自己的手鍊，甚至還可以挑選跟愛情有關的暗示告白設計串珠，送給心儀的對象當禮物。此外，也會聰明地跟上時勢，不時推出跟節日、城市、星座、數字或可愛的經典卡通人物等系列串珠主題，成功擄獲大部分女性的心。

還記得前陣子一度討論度很高、IG擁有400多萬粉絲的俄羅斯「Follow Me To…」牽手夫妻檔，約莫在2016年時也受到品牌之邀來台灣展開一系列「Follow Me To Taiwan」的形象拍攝企劃，倆人分別在日月潭、阿里山小火車和阿里山茶園等三大台灣經典自然美景，以標誌性的背影牽手動作並搭配品牌最經典的串珠手鍊，留下一張又一張既美麗又壯闊的照片，才PO上IG短短幾日內就超過百萬讚數，而透過網路宣傳，更成功將台灣自然之美讓全世界的人都看到。

台灣一直都是Pandora相當看重的市場，以此前提下，再加上品牌對台灣的獨鍾之情，於今年5月獨步全球，推出兩款僅在台灣獨賣的「台灣最美風景」主題串飾，以台灣特有文化及經典美景為靈感，設計出「阿里山鐵道小火車」與「平溪天燈」限定串飾，用精緻的琺瑯彩繪工藝向全世界呈現出地道閒適而迷人的台灣風采。將富有人文與溫度的台灣美景串飾隨身戴著走，時刻感受台灣之美。

除了串飾外，同時也邀請台灣知名插畫藝術家 - 欣蒂小姐Miss Cyndi，合作限定款的形象底圖設計，以她獨有的細膩筆觸、輕柔色調展現台灣寶島之美，天馬行空並充滿想像力的筆風，為「阿里山鐵道小火車」與「平溪天燈」限定串飾增添無限生命力。

Pandora台灣獨家串飾款式

鐵道小火車925銀琺瑯吊飾，NT$ 2,080。

平溪祈福天燈925銀琺瑯吊飾，NT$ 2,080。

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／IG@Pandora、@Miss Cyndi 欣蒂小姐、@Follow Me To

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