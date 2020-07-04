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2醉男爭執！名嘴楊實秋之子舉起「它」秒捲紛爭　怒嗆：X你媽的

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記者邱中岳／台北報導

前台北市議員、名嘴楊實秋兒子在6月26日深夜時分，於忠孝東路巷弄等朋友，一旁有2人酒後激烈爭執險些大打出手，2人卻誤認為楊實秋兒子正在拍照報警於是上前理論，反被楊實秋兒子奪下球棒反K，最後警方到場將3人帶回偵訊，楊實秋聞訊也低調前往派出所關心。

▲▼楊實秋的兒子在路邊講電話，一旁吵架的2人誤以為在報警，雙方口角後大打出手。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲楊實秋的兒子在路邊講電話，一旁吵架的2人誤以為在報警，雙方口角後大打出手。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，6月26日晚上10時許，楊實秋的兒子在忠孝東路一段70巷附近等朋友，發現一旁有邱姓、黃姓2名男子酒後在路邊吵架，邱、黃2人誤以為正在講電話的楊男在「拍照」準備報警，氣得上前與楊男理論，雙方當場爆發口角。

邱、黃2人誤以為正在講電話的楊男，在偷拍照準備報警，於是邱男上前朝楊男嗆聲「關你甚麼事情」，楊男也不甘示弱，直接朝邱男回嗆「我X你媽的」，邱男持棒子朝楊攻擊造成楊頭部有紅腫情形。

楊男挨揍後氣得反奪下球棒，朝邱姓男子攻擊，造成邱男身體、頭部受傷，民眾見狀也緊急向警方報案，警方獲報後將3人帶回，最後2人互控傷害，訊後均依傷害罪嫌送辦，楊男因朝邱男嗆聲「五字經」，也多吃上公然侮辱罪。

事後楊實秋獲知也趕往派出所了解狀況，但是進入派出所並沒有表明身分，只是因楊實秋曾任北市議員，現又是名嘴，一眼就被警方認出，最後也在派出所了解狀況，並向警方道謝後離去。

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