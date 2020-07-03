99元洗髮！她坐下「下秒不洗了」：爛死！離職妹曝暗黑秘密...別護髮

▲招牌寫99元洗髮，客人上門卻傻眼了！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

不少髮廊主打百元洗剪，進門後卻是兩個世界！一名女網友抱怨，看著店家寫的99元洗髮，想進門體驗一番，殊不知，店員表示大人收費200元，99元是小孩費用。原PO一聽瞬間變臉，寧願走人也不洗，更大罵「爛死了！」文章曝光後，有離職店員爆料，「不要護髮」。

台中一名女網友在臉書《爆怨公社》透露，日前家裡大掃除，把自己搞得滿頭大汗，萌念乾脆給人洗髮鬆一下。原PO恰巧想起，附近就有一家髮廊主打週一至週五「洗髮99元」，怎料走進去狂踩地雷。

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推開店門後，原PO表明只洗髮就好，接著坐上位置，店員卻告知「大人洗頭要200元，99元是小孩的價錢！」此話一出，原PO傻眼心想，招牌上明明沒寫小孩99元，「而且哪個小孩會沒事去洗頭？」不甘被當盤子，原PO氣得走人，直言不洗髮了，「X的，不想賺錢早說！爛死了！」

文章曝光後，網友狂搖頭直呼，「謝謝告知，很想進去洗，怕踩雷」、「記得很久很久以前也有類似這樣的文出現，也是進去才說是小孩價錢」、「應該是舊招牌，沒改價格，所以跟你說是小孩。現在最低工資一個小時都158，不過，如果是我，我也會不開心」。更有離職員工回應，「這不意外，我之前是裡面連鎖店的員工，知道他們推銷的，你們要堅持只要洗頭就好，不要護髮」。

▲離職店員曝，不要護髮！（圖／翻攝爆怨公社）



一票苦主分享超怒經歷，原來消費後才是惡夢，「有次也帶小孩去洗，要綁辮子，超過2條，她說1條20元，後來就沒再去過了」、「只去過一次，途中一直推銷有的沒的，然後還一直要你留資料，不會再有去消費的念頭」、「我去也是被推銷頭皮，還會一群人推銷包套，真的很有壓力」、「我之前在這牌子的店被洗到頭皮發炎，調理了好久才恢復」、「上次我進去，自帶洗髮精還要加200，傻爆眼」。

►最近膚況超差，卸妝就靠它了～