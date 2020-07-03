　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

99元洗髮！她坐下「下秒不洗了」：爛死！離職妹曝暗黑秘密...別護髮

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲髮廊（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲招牌寫99元洗髮，客人上門卻傻眼了！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

不少髮廊主打百元洗剪，進門後卻是兩個世界！一名女網友抱怨，看著店家寫的99元洗髮，想進門體驗一番，殊不知，店員表示大人收費200元，99元是小孩費用。原PO一聽瞬間變臉，寧願走人也不洗，更大罵「爛死了！」文章曝光後，有離職店員爆料，「不要護髮」。

台中一名女網友在臉書《爆怨公社》透露，日前家裡大掃除，把自己搞得滿頭大汗，萌念乾脆給人洗髮鬆一下。原PO恰巧想起，附近就有一家髮廊主打週一至週五「洗髮99元」，怎料走進去狂踩地雷。

請繼續往下閱讀...

推開店門後，原PO表明只洗髮就好，接著坐上位置，店員卻告知「大人洗頭要200元，99元是小孩的價錢！」此話一出，原PO傻眼心想，招牌上明明沒寫小孩99元，「而且哪個小孩會沒事去洗頭？」不甘被當盤子，原PO氣得走人，直言不洗髮了，「X的，不想賺錢早說！爛死了！」

文章曝光後，網友狂搖頭直呼，「謝謝告知，很想進去洗，怕踩雷」、「記得很久很久以前也有類似這樣的文出現，也是進去才說是小孩價錢」、「應該是舊招牌，沒改價格，所以跟你說是小孩。現在最低工資一個小時都158，不過，如果是我，我也會不開心」。更有離職員工回應，「這不意外，我之前是裡面連鎖店的員工，知道他們推銷的，你們要堅持只要洗頭就好，不要護髮」。

▲▼99洗髮超雷（圖／翻攝爆怨公社）

▲離職店員曝，不要護髮！（圖／翻攝爆怨公社）

一票苦主分享超怒經歷，原來消費後才是惡夢，「有次也帶小孩去洗，要綁辮子，超過2條，她說1條20元，後來就沒再去過了」、「只去過一次，途中一直推銷有的沒的，然後還一直要你留資料，不會再有去消費的念頭」、「我去也是被推銷頭皮，還會一群人推銷包套，真的很有壓力」、「我之前在這牌子的店被洗到頭皮發炎，調理了好久才恢復」、「上次我進去，自帶洗髮精還要加200，傻爆眼」。

►最近膚況超差，卸妝就靠它了～

ET快訊
99元洗髮！她坐下「下秒不洗了」：爛死　離職妹曝暗黑秘密
快訊／中壢銀樓遭搶！男抓起金項鍊拔腿就跑..警追緝中
快訊／下班課注意！9縣市發布大雨特報　台中南投大雷雨警戒
珉娥控「被霸凌10年」退AOA！父喪被關衣櫃、餵安眠藥　智珉
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

曖昧藏在細節裡！這6種跡象代表他其實對你有意思

臉書認識到結婚！翻舊照驚呆「我們幼兒園同班」...那個很恰的女生變老婆

涼爽天氣掰！下周全台成「烤蕃薯」　雷雨範圍小⋯台北飆36°C↑

來對答案！指考生物解答出來了　補教師估頂標81、前標73

快訊／下班課注意！9縣市大雨特報　中彰投雲嘉南「大雷雨警戒」

廢文蛤殼每年累積3千噸　雲林縣政府有妙招！鋪在沙地防揚塵

高中師大讚指考生物試題「很棒」！難度下降、鑑別度高

桃園欲設外籍移工的「防疫宅」　民眾高舉白布條抗議

東南衛視記者違規48小時出境！陸在台10家媒體駐點　文化部：持續瞭解是否違法

善耕365／為孩子打造一種移動的浪漫　讓勇氣蔓延在路上

暴雨後「整座山滑下來」工人急逃　緬甸玉石場113人沒了...遍布屍袋

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

穿越神片一覽台灣全民奮鬥日常　讓世界刮目的台灣經驗！

FUJACOOK專訪上字

《命中注定》邢昭林小手不安分　偷掐梁潔的腰...害羞暴走！

林志穎「英文」慘輸4歲雙胞胎兒ＸＤ　神模仿Kimi《爸爸去哪兒》哭哭表情

詭異水聲傳車廂！酒醉男高鐵尿尿 行李全遭殃...網怒：沒有水準可言

霞海城隍廟「10大參拜月老攻略」　買櫃檯紅線、不要呼朋結伴前往

李榮浩x周深邊換古裝邊唱《當》！　Angelababy驚呼：也太好聽了吧

曖昧藏在細節裡！這6種跡象代表他其實對你有意思

臉書認識到結婚！翻舊照驚呆「我們幼兒園同班」...那個很恰的女生變老婆

涼爽天氣掰！下周全台成「烤蕃薯」　雷雨範圍小⋯台北飆36°C↑

來對答案！指考生物解答出來了　補教師估頂標81、前標73

快訊／下班課注意！9縣市大雨特報　中彰投雲嘉南「大雷雨警戒」

廢文蛤殼每年累積3千噸　雲林縣政府有妙招！鋪在沙地防揚塵

高中師大讚指考生物試題「很棒」！難度下降、鑑別度高

桃園欲設外籍移工的「防疫宅」　民眾高舉白布條抗議

東南衛視記者違規48小時出境！陸在台10家媒體駐點　文化部：持續瞭解是否違法

善耕365／為孩子打造一種移動的浪漫　讓勇氣蔓延在路上

20歲艾文轉大人了！　「同框短髮白皙妹」：一切靠感覺

中職二軍／潘威倫傷癒復出投3局失2分　味全7比2剋統一

曖昧藏在細節裡！這6種跡象代表他其實對你有意思

總獎金150萬！新北「新星獎」」徵件數破紀錄　助學生前進金馬金鐘

20年歌迷病重住不了院！　蕭亞軒低調2舉動救他…病人友感動曝：確實很值得愛

臉書認識到結婚！翻舊照驚呆「我們幼兒園同班」...那個很恰的女生變老婆

涼爽天氣掰！下周全台成「烤蕃薯」　雷雨範圍小⋯台北飆36°C↑

路上發現小奶貓好可憐！　出手前「3步驟」觀察…小心拆散完整一家貓

2020仲夏藝文季　紙風車、優人神鼓、明華園輪番上陣免費看

KD不隨隊仍是「重要發聲者」　籃網總管：全隊都很期待他上場

女消防員辦公室幫分隊長「滅火」　替代役偷拍羞恥片求愛「我也要」

生活熱門新聞

萬壽路超毛遇鬼　釣出許多「受害者」

台灣工人「生吃活蝙蝠」錄影讚：甘甜美麗

紙本「三倍券」2大優勢　贏過綁定信用卡

愛莉莎莎「低收入戶」開箱！網哭了

領三倍券免錢　99.6萬人快刷存摺

60萬金飾不見　他擲筊連出3聖杯

「強對流雷雨」炸全台　6縣市高溫燈號

逾500機車族起義「要公路總局償命」

快訊／午後雷雨！9縣市大雨特報

快訊／國內再增1例境外移入　指揮中心1400記者會說明

A330落地「3套電腦全失效」...差9m衝出跑道

夏天熱竟罹「螞蟻窩」病　女3年苦吞安眠藥

博客來、Yahoo奇摩「11點開賣中衛口罩」

「奇蹟小樹」求生　車主感性幫取名開FB

更多熱門

相關新聞

北斗爌肉飯店離職員工闖入砍人逃逸

北斗爌肉飯店離職員工闖入砍人逃逸

彰化縣北斗鎮中華路一間爌肉飯店，今天下午3時30分驚傳持刀砍人案！該店一名4個月前離職的楊姓員工，持刀進入店內對一名女員工揮砍，造成該名女員工臉部及手出現多處刀傷，楊男行凶後逃逸，北斗警方已於晚間6時在芳苑地區將人逮捕到案，目前正在進一步偵訊當中。

把前東家工人貨車整套搬來用！背叛男下場曝

把前東家工人貨車整套搬來用！背叛男下場曝

天天洗頭依舊癢？改善搔癢4大關鍵

天天洗頭依舊癢？改善搔癢4大關鍵

離職妹1個半月悔了　未來公公：只是零用錢

離職妹1個半月悔了　未來公公：只是零用錢

職場失意時　「這樣做」讓自己發光

職場失意時　「這樣做」讓自己發光

關鍵字：

洗髮99元髮廊離職

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

外流福利人夫喊+1　iPhone變肉票

8年睡遍3000人！20歲高顏值正妹「組4大金剛」激戰男伴

雙胞胎「慘遭忌妒拉布拉多咬爛」爆肚雙亡

盜男神照約砲！他騙戴眼罩運動…20歲妹啪到一半見不同人崩潰

萬壽路超毛遇鬼　釣出許多「受害者」

台灣工人「生吃活蝙蝠」錄影讚：甘甜美麗

高雄「淫窟大樓」直擊　老司機臥底揭真相

海陸小艇翻覆1人失蹤、2人搶救中

他嗑藥太嗨全家殺光！6歲女兒哭求仍慘死刀下

孩沒見狗爆哭　媽解釋去美容遭疑

東區ZARA前車震　下場曝光

快訊／蘇打綠「月底開唱」！　全新團名曝光

女醫戀上教練生2娃　夫慢20天輸了

首例！新冠肺炎患者勃起4hrs　抽出滿滿血栓

男子偷合照　首席AV女優一拳打臉

更多

最夯影音

更多
暴雨後「整座山滑下來」工人急逃　緬甸玉石場113人沒了...遍布屍袋

暴雨後「整座山滑下來」工人急逃　緬甸玉石場113人沒了...遍布屍袋
【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

穿越神片一覽台灣全民奮鬥日常　讓世界刮目的台灣經驗！

穿越神片一覽台灣全民奮鬥日常　讓世界刮目的台灣經驗！

FUJACOOK專訪上字

FUJACOOK專訪上字

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面