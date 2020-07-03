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「奇蹟小榕樹」求生！上國道緊緊黏著…　車主幫取名開FB：長大就送它

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▲▼小榕樹鑽車門縫求生。（圖／翻攝自東森新聞）

▲小榕樹鑽車門縫求生。（圖／翻攝自東森新聞，下同）

記者董美琪／綜合報導

小榕樹竟然長在車門上？一名車主「柯男老師」3年前發現駕駛座的門縫冒出一顆小樹苗，原以為開上高速公路從台北到屏東，樹苗應該會被吹走，沒想到這棵樹緊緊「黏在」門縫生長，如今越長越大，現在車主和小樹培養出感情，還幫忙取了名字「旅行小青」，也為它開粉絲團，並開車帶著它四處玩。

根據《東森新聞》報導，車主「柯男老師」3年前發現有一顆10公分高的榕樹苗，剛好寄生在自己的車門縫，原本想任它風吹淋雨太陽曬，也許路上就會自己掉下來，沒想到越長越大。

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▲▼小榕樹鑽車門縫求生。（圖／翻攝自東森新聞）

柯男老師猜測，「應該是榕樹啦……」，他表示可能自己之前停車的地方在修房子，正好榕樹的種子就掉在門縫，開始萌芽，沒想到這一養，養出了「感情」，現在車主為了保護這棵小樹，在市區開車放慢車速，不過厲害的是，即便車主開上高速公路飆到時速110，小樹仍屹立不搖。

小榕樹長得很好，還被取了一個名字「旅行小青」，因為位置剛好在門縫，也不太會被車門夾到，宛如被綁上安全帶，全台玩透透，開到哪都是焦點，最高還曾到過桃園拉拉山。

▲▼小榕樹鑽車門縫求生。（圖／翻攝自東森新聞）

柯男老師表示，小樹從沒施肥、修剪過，偶爾超過7天沒下雨才澆點水，讓它自由生長，如今小樹已有30公分高，樹根已經快長到後門，由於實在覺得太特別，柯男老師因此幫它開了臉書粉絲團，記錄它到處趴趴走的身影，他說如果有一天變成大樹，「車子就送它。」

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