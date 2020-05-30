男童樹下狂飆搖搖馬…一轉頭樹突然倒了　無辜叔叔慘遭命中

記者陳凱力／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮一處公園的紫荊樹因根部染病腐朽，竟被強風直接吹斷，倒塌的樹幹還砸傷附近的一名男性民眾，還好當時正在溜滑梯遊戲的孩子們都沒有受傷。公園遊戲區旁的大樹壓傷人，也引起民眾恐慌，鎮長方進興說，將徹查公園其他樹木的安全性，改善公園設施。



▲公園的遊戲區竟發生大樹被吹斷，所幸無重大傷亡。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



根據中央氣象局預測資料，竹南鎮上午的陣風達4級，但因公園遭大樓圍繞，產生「風切」作用，加上樹根已腐爛，支撐不住強風吹打，一陣搖晃後硬生生從根部拔起，當時一旁還有數名小朋友在溜滑梯玩耍，其中37歲的陳男就因來不及閃避遭擊中，所幸送醫後並無大礙。

▲紫荊樹樹根已腐爛，支撐不住強風吹打，一陣搖晃後硬生生從根部拔起。



路口監視也拍到樹木倒坍時的畫面，樹幹直徑約30公分紫荊樹被風吹得搖搖晃晃，一旁還有小朋友活蹦亂跳在玩遊樂設施，其中一名小男童就在紫荊樹下賣力騎著搖搖馬，沒想到就在小男童搖的正起勁時，紫荊樹突然與搖搖馬反向倒下，壓中另一邊的溜滑梯，37歲的男姓民眾遭砸傷，一旁民眾也趕緊圍上前關心，而搖搖馬上的男童則是瞬間呆掉。

這一起公園樹木倒塌也讓許多家長擔心，鎮長方進興說，倒坍的樹齡約20多年，根部腐爛懷疑染病，將徹查公園其他樹木的安全性，未來將繼續改善公園設施。

▲監視器拍下，當時樹下還有一名小男童正開心的騎著搖搖馬。

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