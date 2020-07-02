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示威者持利器猛刺港警！連夜逃亡英國…起飛前一刻因「親友舉報」被抓

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▲香港警察被示威者攻擊，左肩受傷流血。（圖／香港警察臉書）

▲香港警察被示威者刺傷，左肩爆血。（圖／香港警察臉書）

記者鄭思楠／綜合報導

香港警察1日晚間表示，截至深夜10時港警逮捕約370人。名為「水師DDD」微博帳號自稱是香港警務人員，於今（2）日凌晨2時左右PO文表示，昨日七一遊行時，刺傷1名防暴警員的嫌疑人，在香港機場的航班上落網。據港媒報導，該嫌疑人企圖連夜潛逃到英國，但被親友舉報，在機場被警方抓獲。

該客機為國泰航空CX251，於7月1日晚上11時55分由香港出發前往倫敦。事發當時當時客機已經在後推狀態，但被急召回來；隨後，有多名「機場特警」及其他軍裝警員在登機橋上守候，待客機開門後即上機，將目標人士拖出機艙拘捕。

據《香港01》報導，事發下午4時許，有示威者於近中央圖書館高士威道設防線，警方其後到場驅散。當時一名防暴警正將一名紅衣男子制伏，其間多名示威者上前圍攻，一名穿啡色背心的男子嘗試將紅衣男拉走，另外有示威者則分別用手及雨傘擊向警員頭部；其後一名戴鴨咀帽男子手持一支疑似黑色柄尖器，刺向警員左上臂後方。警員倒地後紅衣男逃去，手臂受傷淌血。

警方於Facebook專頁稱，下午約4時警方於銅鑼灣高士威道近興發街進行拘捕行動，一名警員嘗試制服一名疑犯期間，遇到其強烈掙扎及反抗，當時，該名警員四周有多名示威者不斷以利器及雨傘插向他、並向他投擲磚頭等硬物以及拳打他。甚至有示威者公然「搶犯」，伸手拉走該疑犯，疑犯及該批示威者最終逃脫。

▲▼數名疑似警務人員在登機橋上。（圖／翻攝自微博／水師DDD）

▲數名疑似警務人員在登機橋上。（圖／翻攝自微博／水師DDD）

商業罪案調查科人員接手調查案件，經深入調查後，今日（2日）凌晨於機場內拘捕1名24歲黃姓男子。被捕男子涉嫌傷人，現正被扣留調查。

警方提醒市民，根據香港法例第212章《侵害人身罪條例》，傷人屬嚴重罪行，違法者可被判處最高刑罰為終身監禁。

此外，在警員被襲擊後，前特首梁振英懸紅50萬港幣緝拿襲警逃犯。不過，尚未瞭解該男子被親友舉報，是否與此有關。

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